Casque sans fil Xbox: Les premiers écouteurs serre-tête sans fil Xbox sont engagés dans une technologie très intéressante à bon prix

Depuis l’époque de la Xbox 360 (cela fait une décennie et demie) et de ses écouteurs mono-auriculaires sans fil alors innovants, le marché des casques de jeu a été complètement transformé. En réalité, l’omniprésence de ces écouteurs était une récompense importante pour les jeux en ligne, jusque-là exclusivement réservé au monde PC.

Mais avec les avancées réalisées en matière de jeu en ligne par la Xbox 360 elle-même et toutes les consoles qui lui ont succédé, à l’intérieur ou à l’extérieur de Microsoft, les écouteurs avec micro sont devenus un accessoire incontournable. En réalité, des aspects tels que le composant sans fil ont été normalisés au point de devenir la norme. Cependant, depuis ces écouteurs à une seule oreille éloignés, Microsoft n’avait plus fait de lancement sans fil.

La Xbox avait un casque serre-tête filaire officiel, qui a accompagné la Xbox One pendant la majeure partie de sa vie. Et bien sûr, la compatibilité des consoles Xbox avec toutes sortes d’accessoires de tiers a facilité la prolifération des casques serre-tête sans fil, mais jusqu’à présent aucun ne portait le sceau officiel de la Xbox. Maintenant, Microsoft lance son propre article de ce type: Xbox Wireless Headset.

Casque sans fil Xbox POIDS 312 grammes CONNEXION Bluetooth 4.2 AUTONOMIE Jusqu’à 15 heures CHARGE USB type C

Charge rapide CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Automatiser

Réglage du volume et mixage sur casque Application pour l'égalisation, la sensibilité auto-mute et le microphone de contrôle Mise à jour sans fil Surround virtuel Prend en charge Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X Prix 99,99 euros

Technologie sonore de pointe

Esthétiquement, ces nouveaux écouteurs sont très proches de ce qu’étaient les écouteurs filaires Xbox, bien que les lignes et le design soient plus modernes (tendant à être circulaires, comme les détails de l’apparence externe des nouvelles séries X et S) et l’oreille en polyuréthane les coussins semblent couvrir davantage les oreilles. Dans la partie technique, Microsoft a voulu prendre soin du son avec des technologies telles que Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X à la recherche d’une précision adaptée notamment aux jeux vidéo et à leurs besoins audio.

Parmi les caractéristiques les plus notables, Microsoft met la technologie à l’honneur formation de faisceaux qui différencie l’audio de la voix du joueur et du son de fond, ce qui aide le microphone à établir la priorité en premier. UNE auto-mute (fonction qui peut être désactivée) coupe automatiquement le microphone lorsque le joueur ne parle pas, ce qui permet de garder le canal de discussion propre. Un voyant lumineux avertit lorsque le microphone est actif, et bien sûr, l’option de sourdine peut également être activée au choix de l’utilisateur.

Tout cela Il est contrôlable grâce à des roues sur les casques qui modifient le volume et mélangent les sons de chat et de jeu. Por descontado, el dispositivo funciona no solo son las nuevas Series X y Series S, sino también con Xbox One y PCs con Windows 10. Los auriculares también permiten conexión por Bluetooth para conectar, por ejemplo, con un teléfono y mantener una conversación mientras se joue.

Les écouteurs peuvent être contrôlés davantage avec une application qui vous permet d’égaliser le son, d’ajuster la sensibilité du auto-mute et surveiller le microphone, et également sans fil sera mis à jour avec des nouvelles possibles. Comme dernier détail, la charge de la batterie est terminée en 3 heures et son utilisation atteint une autonomie de 15 heures.

Versions et prix du casque sans fil Xbox

Les Casque sans fil Xbox Ils ne seront pour l’instant disponibles qu’en noir au prix de 99,99 euros. Pour l’instant, il est disponible dans le Microsoft Store.