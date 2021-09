Casque sans fil PS5 Pulse 3D disponible en noir minuit à partir du mois prochain

Vous avez donc votre manette Midnight Black DualSense pour PlayStation 5, mais elle ne correspond à aucun de vos autres accessoires. Pas la fin du monde, bien sûr, mais ce serait bien que tout corresponde, y compris la PS5 elle-même. En attendant, Sony a annoncé une nouvelle palette de couleurs pour le casque sans fil Pulse 3D.

Actuellement uniquement disponible dans les couleurs blanc et noir par défaut de la PS5, un nouveau casque Midnight Black sera commercialisé en octobre dans les magasins participants. Il s’adaptera parfaitement à votre manette PS5 noire, donc si vous recherchez ce style tout noir, cela pourrait vous intéresser. Vous pouvez trouver notre critique de l’original Casque sans fil PS5 Pulse 3D via le lien.

En ce qui concerne le casque sans fil Pulse 3D, la dernière mise à jour du micrologiciel PS5 inclut de nouvelles options pour les canettes propriétaires de Sony. Une nouvelle fonction d’égalisation vous offre trois préréglages qui modifient le paysage sonore en fonction de ce que vous voulez, et des curseurs vous permettent de personnaliser encore plus le son. Plutôt cool, non ?

Allez-vous réclamer un casque Midnight Black Pulse le mois prochain ? Connectez-vous à la section commentaires ci-dessous.