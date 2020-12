Casanova met en garde les rappeurs avant de se rendre: « Nous sommes une cible »

Casanova laisse à ses fans un message vidéo avant de se rendre, avertissant les autres rappeurs de surveiller leurs arrières.

Casanova maintient son innocence après s’être rendu aux autorités en ce qui concerne le retrait du gang de la nation intouchable Gorilla Stone Nation, qui l’a accusé de complot de racket, de trafic de drogue, etc. Le rappeur basé à Brooklyn a enregistré une vidéo pour ses fans, ses amis et sa famille avant de se rendre, réalisant que ses accusations sont très graves et offrant un avertissement aux autres rappeurs. Alors que Casanova risquait la prison à vie s’il était reconnu coupable de ses accusations les plus sévères, l’homme de 34 ans a insisté sur le fait qu’il était un homme innocent dans une nouvelle vidéo. «Comme vous le savez déjà, je suis actuellement confronté à de graves accusations», déclare Casanova dans la vidéo, partagée par son pote Brash 2X. « Mais je suis innocent. C’est un. Deux, je me suis battu toute ma vie alors je vais passer à travers ça. Comprends juste comment ils pourraient te coincer – tu ne connais personne, tu ne n’a rien à voir avec rien, ils peuvent toujours vous embrouiller. Rappeurs, nous sommes une cible. Faites juste attention, regardez avec qui vous vous associez, regardez qui vous amenez. Je vous verrai bientôt, Si Dieu le veut. » D’après le ton de Casanova dans cette vidéo, on dirait qu’il sait vraiment qu’il s’est retrouvé dans une position vraiment difficile. Espérons qu’il parviendra à prouver son innocence et à poursuivre sa carrière musicale. Nous soutenons tous pour lui. Brash 2X, l’ami de Cas, a partagé les mots suivants pour le rappeur: « DAMN BRO .. JE SUIS PERDU POUR LES MOTS. JE PENSAIS QUE J’AI PRIS DU TEMPS DAT POUR NOUS ET QUE JE SOIT ALLÉ CHEZ DA FEDS POUR QUE VOUS NE DEVRIEZ JAMAIS ALLER À TRAVERS DIS. SOUHAITE QUE JE POURRAIS FAIRE LA MÊME À NOUVEAU .. ILS VOULAIENT PUIS ET VOULENT TOUJOURS U MAINTENANT. Lisez son message complet ci-dessus. Libérez Casanova.