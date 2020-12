Casanova brise le silence sur l’arrestation du FBI pour meurtre et autres crimes

Casanova est accusé d’être membre de l’Intouchable Gorilla Stone Nation, et avec 17 autres membres, il a été accusé de racket, de meurtre, de stupéfiants, d’armes à feu et de fraude plus tôt cette semaine.

Les autorités n’ont pas pu trouver le rappeur de Brooklyn au début, mais il s’est transformé mercredi soir dans le quartier Midtown South de Manhattan.

Bien que l’équipe juridique de Casanova n’ait pas encore répondu aux accusations, Cas lui-même a frappé les médias sociaux pour faire sa propre déclaration et clamer son innocence.

Dans le clip vidéo, Casanova dit que si vous êtes un rappeur, vous devez faire attention, car le gouvernement fédéral essaie de lier les rappeurs à des crimes et à des affiliations à des gangs.

Regardez ci-dessous.