Casanova annonce qu’il laisse tomber quelque chose avec Snoop Dogg ce soir

Il semble que Casanova ait laissé aux fans un petit cadeau avant de se rendre.

Il semble que les fédéraux essaient de faire un balayage de tout le jeu de rap. Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que le FBI était à la recherche de Casanova après avoir été répertorié dans un acte d’accusation pour armes à feu et des accusations de drogue en relation avec la nation intouchable Gorilla Stone.

Carmen Mandato / Il semble qu’avant de se rendre, il s’est assuré de garder de la musique dans la cachette pour retenir les fans jusqu’à ce qu’il soit finalement libéré de prison. Dans le premier tweet à paraître sur sa page Twitter depuis le 19 novembre, le rappeur a annoncé qu’il allait offrir quelque chose de spécial aux fans dans l’immédiat. Et le quelque chose de spécial semble inclure une certaine implication de Snoop Dogg. « J’ai quelque chose pour toi ce soir. J’espère que ça ne te passe pas par la tête … @Snoop Dogg », a-t-il tweeté avant de cimenter le hashtag #FREECASANOVA. Même derrière les barreaux, Cas s’est clairement assuré de donner un peu de joie de Noël à ceux qui étaient à l’écoute. Juste avant de se rendre, le rappeur a offert aux fans et à ses pairs du rap game quelques mots de sagesse. « Je me suis battu toute ma vie alors je vais m’en sortir », a-t-il déclaré. « Rappeurs, nous sommes une cible. Fais juste attention là-bas, regarde avec qui tu t’associe, regarde qui tu amènes. Je vous verrai bientôt, si Dieu le veut. » Gardez les yeux rivés sur la goutte surprise de Casanova.