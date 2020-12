Casanova accusé de « trafic de cocaïne et de marijuana »: rapport

Plus de détails seraient apparus sur l’affaire fédérale RICO de Casanova. La nouvelle a été annoncée mardi 1er décembre selon laquelle le rappeur de 34 ans était recherché par le FBI dans le cadre d’une affaire impliquant un gang présumé appelé Untouchable Gorilla Stone Nation. Casanova, de son vrai nom Caswell Senior, est accusé d’être l’un des 18 membres de l’équipage qui ont été frappés de divers chefs d’accusation, notamment des accusations d’armes à feu, des accusations de racket et des allégations de détournement de fonds de secours COVID-19.

Nous avons précédemment signalé que les accusations spécifiques de Casanova sont le complot en vue de commettre du racket, le complot en vue de distribuer des substances contrôlées et la possession d’une arme à feu dans le cadre d’un crime de trafic de drogue. S’il est reconnu coupable, il a été rapporté que le rappeur pourrait faire face à la prison à vie avec un minimum de 10 ans.

Au moment de cette publication, Casanova est toujours porté disparu car le FBI a lancé un appel public sur les réseaux sociaux. « Comme le prétend l’acte d’accusation, la violence et les activités liées à la drogue commises par ces membres de gangs menaçaient la sécurité de nos communautés et mettaient des vies innocentes en danger », a déclaré le directeur adjoint du FBI William F. Sweeney Jr.. Comme on l’a allégué, leur comportement criminel sans vergogne comprenait le meurtre d’un jeune de 15 ans et s’est même étendu à des programmes frauduleux destinés aux personnes souffrant de difficultés économiques en raison de la pandémie. Mais grâce au partenariat et au travail acharné de tous les services de détection et de répression impliqués dans cette enquête, nous avons pu arrêter cette organisation criminelle violente – et montrer que Gorilla Stone n’est en fait pas ‘intouchable’. «

Selon un rapport rédigé par La chambre de l’ombre, le FBI a accusé Casanova de «trafic de cocaïne et de marijuana dans et autour des arrondissements de New York». Cette information aurait été incluse dans l’acte d’accusation non scellé de 32 pages que le point de vente déclare avoir obtenu. Casanova et ses co-conspirateurs présumés sont également accusés de maintenir ces crimes pendant au moins une décennie.

Le FBI considère le rappeur Roc Nation comme un fugitif. Découvrez ci-dessous quelques réactions du public.

