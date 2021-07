Casa del papel 5 : Quand sortira-t-il ? et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Lorsque la situation atteint une frénésie du week-end, il est préférable de ne pas perdre de vue une chose à la fois. Le professeur est un génie hors-la-loi qui a gagné le surnom de « le professeur ». Il prévoit d’organiser le plus grand voleur de l’histoire.

Il prévoit d’imprimer des milliards d’euros à la Monnaie royale d’Espagne. Comme personne ne peut remporter la victoire seul, le Professeur rassemble huit personnes aux capacités spéciales qui n’ont rien à perdre. Le professeur est pris en otage par la bande.

La police allait bientôt affronter les voleurs !

Sortie de la saison 5

La bande-annonce récente a montré que le volume 2 sera disponible sur 3 décembre 2021 Le volume 2. Le volume 2 présentera quelques mystères du volume 1. Les fans attendent avec impatience la conclusion. Les fans sont ravis d’en savoir plus sur le spectacle.

Qui va revenir ?

Netflix nous avait précédemment indiqué qui nous pouvions nous attendre à voir dans le prochain chapitre.

Miguel Angel Silvestre dans le rôle de Sky Rojo pour Sense8

Goya Nominé pour le prix Patrick Criado comme La Gran familia espanola, Vivir Sin permiso

Ursula Corbero dans le rôle de Tokyo

Alavaro More en tant que professeur

Fernando Cayo dans le rôle du Coronel Tamayo

Rodrigo de la Serna comme Palerme

Najwa Nimri est l’inspecteur Sierra

José Miguel Poga, Gandie

L’intrigue de la saison 5

Colmenar a dit que «[This season] était très différent de toutes les saisons précédentes et a mis tous nos œufs dans le même panier pour y entrer en beauté », a expliqué Colmenar au public.

Selon des sources, la saison est en pleine destruction. Les membres devront prendre leur destin en main. La saison 5 sera un « film de guerre à quatre murs », comme l’a décrit Pedro Alonso.

Le Professeur dirigera cette saison, comme les saisons précédentes. Le gang fera ce qui est le mieux pour eux, se battra pour la vie des autres et volera leur argent à la monnaie.

Ils ont été enfermés dans la menthe pendant 100 heures et ont finalement réussi à sauver Lisbonne. Mais ils sont toujours terrifiés à l’idée de perdre l’un des membres du gang. Sierra a capturé le professeur et n’a pas de stratégie d’évasion. Juste au moment où les choses semblent désespérées, le professeur est capturé par Sierra. La fin approche à grands pas. C’est soit un gang, soit une armée. L’événement le plus attendu est la fin d’un vol emblématique.

Ce braquage va devenir une guerre.