Casa De Papel Saison 5: la date de sortie sur Netflix ? Alex Pina lance la production

Après la rupture de la Maison royale de la Monnaie d’Espagne, lors des deux premières saisons, puis celle de la Banque d’Espagne pour les saisons 3 et 4, les fans de la série bien-aimée “Casa De Papel” attendaient avec impatience sa prochaine saison.

Casa De Papel Saison 5, une nouvelle aventure très attendue

Avant même que la quatrième saison de “Casa De Papel” ne soit diffusée sur Netflix, le réalisateur et producteur Jesús Colmenar a annoncé qu’il y aurait une cinquième saison. Cependant, la plateforme de streaming ne l’a pas encore confirmé. Mais il ne fait aucun doute que le professeur et son équipe seront de retour avec la cinquième saison de Casa De Papel.

Tous les observateurs de Casa De Papel sont là, nous avons ici quelques mises à jour sur la date de sortie de la saison 5 de Casa De Papel !



Quand est-ce que la saison 5 de Casa De Papel sortira sur nos écrans ?

La saison 3 a été tournée entre fin 2018 et début 2019 et est sortie à l’été 2019. L’attente a été encore plus longue pour la saison 4, qui a été filmée entre le printemps et l’été 2019 et est arrivée sur Netflix le 3 avril 2020.

Normalement, le tournage de la cinquième saison du Casa De Papel devait avoir lieu en avril 2020. Mais en raison des mesures Corona, cela n’a pas été possible. Et lorsqu’on a demandé combien de temps le début de la cinquième saison pourrait être retardé, personne n’a eu de réponse jusqu’à présent.

Mais, il y a quelques jours, Alex Pina a posté sur Instagram une photo de lui et a écrit : ” En écrivant la saison de La Casa De Papel 5″. Et le 21 juillet, Morte a posté une photo de lui avec une légende : “Je suis de retour. Le professeur est de retour” sur Instagram. Cela suggère que l’émission est prête à recommencer son tournage.

On peut supposer que Tokyo, Le Professeur, Rio, Stockholm et tous les autres membres reviendront avec la cinquième saison de Casa De Papel dans la seconde moitié de 2021. Cela n’est pas encore confirmé. Nous devrons donc attendre l’annonce officielle de la plateforme de streaming pour en savoir plus. Restez à l’écoute.