Casa Ajena, le film d’horreur que vous pouvez voir sur Netflix et qui balaie les critiques

Le film réalisé par Remi Weeks faisait déjà sensation au dernier Festival du film de Sundance

Malgré le fait que le cinéma d’horreur était un peu en retrait au cours de la dernière décennie, de nombreux cinéastes émergent qu’ils développent avec leurs films une bouffée d’air frais au genre de l’horreur et qui ouvre de nouveaux horizons dans ce type de cinéma. On parle de gens comme Ari Aster avec son cool « Hereditary », ou Jordan Peele avec son « Let Me Out » qui est arrivé à être nominé pour la meilleure image des Oscars.

Or, il semble qu’à cette liste il faut ajouter un nouveau nom, celui de Remi Weeks, qui balaie grâce à ses débuts, « Maison étrange », un film que vous pouvez voir dans Netflix. Le film a déjà connu un grand succès en traversant le passé Festival de Sundance, et n’a cessé de séduire les critiques lors de ses débuts devant le grand public. Le film, dont le titre original est « His House », semble déjà spectaculaire 100% parmi les critiques sur les tomates pourries.

Ce, ajouté à 80% d’acceptation par le public et en apparaissant parmi les plus regardés sur Netflix, cela donne de bonne foi que nous sommes confrontés à un film différent et que nous le recommandons d’ici. Certains acteurs qui apparaissent dans le film sont Sope Dirisu (« Gangs of London »), Mosaïque Wunmi (« Territoire de Lovecraft ») ou l’espagnol Javier Botet, que nous avons déjà vu dans d’autres films du genre comme « The Warren File ». Qu’attendez-vous pour l’essayer?

Synopsis

« Un couple de réfugiés du Soudan, un pays ravagé par la guerre, tente de survivre dans une petite ville d’Angleterre jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’un mal dangereux les attend ».

