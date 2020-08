Cas de dommages désolés Ferrari: Vettel démissionne dans sa poubelle

Lentement, plus lentement, Ferrari: Lors de la course de Formule 1 en Belgique, l’équipe subit la prochaine faillite. Même la concurrence ne trouve plus ça drôle. Pendant ce temps, le pilote Sebastian Vettel s’est résigné depuis longtemps, son coéquipier Charles Leclerc a connu des malentendus avec le stand.

Quand Lewis Hamilton a garé sa Silver Arrow à nouveau devant le panneau avec le numéro un et les bras croisés sur sa voiture se souvenait du “super-héros” mort Chadwick Boseman, Sebastian Vettel a grondé à travers la piste avec sa Ferrari boiteuse. “Vous pouvez emporter beaucoup de connaissances avec vous, mais ce n’est pas positif”, a déclaré le Heppenheimer après le Grand Prix de Belgique: “Toutes les faiblesses sont apparues.”

Résultat: 13e place, loin, loin du sommet. “Ce n’est pas bon pour la Formule 1 de regarder où ils conduisent”, s’est même plaint le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff. Cas de dommages Ferrari retourne impuissant aux semaines italiennes de Formule 1. Ce qui devrait être un festival du Tifosi malgré les mesures de Corona peut devenir la prochaine révélation. “Ce serait bien si nous pouvions trouver la pierre philosophale du jour au lendemain, mais ce n’est pas quelque part”, a déclaré Vettel: “Il n’y a pas de secrets, pas de révolutions du jour au lendemain.” Son coéquipier Charles Leclerc a confirmé à la 14e place que rien ne se passe chez Ferrari pour le moment.

Après Monza dans une semaine sans fans, les près de 3000 spectateurs qui seront admis au 1000e Grand Prix Ferrari par jour au Mugello sont plus susceptibles d’assister à un autre moment historique: Hamilton peut y établir le record de victoires de Michael Schumacher. Et il est plein d’énergie. “J’ai 35 ans, presque 36, mais je me sens mieux que jamais”, a déclaré le Britannique après sa démonstration de force de Spa dans la Mercedes, qui était encore peinte en noir. C’était sa 89e victoire. Schumacher est arrivé à 91 ans dans sa carrière. De grands doutes sur le septième titre de Hamilton cette saison ne sont pas appropriés après cinq victoires à Hamilton lors des sept courses précédentes.

“Rien n’a fonctionné”

Hamilton a relégué son coéquipier sans espoir Valtteri Bottas de Finlande et l’homme de Red Bull Max Verstappen des Pays-Bas aux deuxièmes et troisièmes places. Hamilton a maintenant 157 points au classement, Verstappen en a 110, Bottas en a 107 – Vettel en a 16 d’ailleurs! “C’était assez ennuyeux”, a déclaré Verstappen. “Je préfère avoir plus de duels roue à roue”, a déclaré Hamilton. Pourtant, il a apprécié la course.

Tout à fait différent avec Ferrari. “Nous avons beaucoup de choses dans la boîte, mais rien n’a fonctionné”, a déclaré Vettel. De plus, il y a encore eu des malentendus et des problèmes de communication à la radio, comme avec Leclerc, qui documentent toute la situation à la Scuderia. “Pourquoi ai-je dû m’arrêter à nouveau?”, A lancé Leclerc par radio aux stands. “Nous vous le dirons plus tard”, fut la réponse. Il y a beaucoup à discuter avec les Italiens avant les semaines du Grand Prix à domicile.