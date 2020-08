Cas de Covid-19 aux États-Unis: un père et son fils meurent dans l’heure

Le nombre de décès liés à Covid-19 aux États-Unis approche la barre des 180 000. De nombreuses familles pleurent maintenant des personnes qui n’ont pas survécu à l’infection à coronavirus. La famille Remillard est particulièrement touchée, perdant son père et son fils en un jour.

Les États-Unis enregistrent toujours un nombre élevé d’infections corona, le nombre de décès à Covid 19 approche les 180 000. Une famille du Rhode Island a perdu deux membres en une heure. Comme l’ont rapporté plusieurs médias américains, Ron Remillard, 72 ans, et son fils Dan, 43 ans, sont décédés le 28 juin. L’heure du décès du père était à 14 h 45, celle du fils à 15 h 58.

Le fils a probablement été infecté par le virus corona en premier. Sa femme travaille dans une maison de retraite et avait été testée positive, mais elle-même n’avait initialement aucun symptôme. L’infection a également été trouvée chez la plus jeune fille du couple. La famille est ensuite allée en quarantaine ensemble. Le père Ron vivait déjà dans une maison de retraite en raison de la démence et y a apparemment été infecté.

Début mai, Dan Remillard a développé des frissons et de la fièvre et la maladie a pris une tournure sévère. Alors qu’il pouvait à peine respirer, il a été emmené à l’hôpital, où il a été traité pendant plus de six semaines. Il a reçu à plusieurs reprises la respiration artificielle. Il a également eu des problèmes rénaux massifs et a subi un arrêt cardiaque. Finalement, il est tombé dans le coma.

Adieu adieu

Lorsque les médecins ne pouvaient rien faire pour Dan, la famille et de nombreux amis se sont réunis pour un appel de zoom pour dire au revoir à l’homme de 43 ans. Dans l’intervalle, le père avait également été transféré à l’hôpital car son état continuait de se détériorer. Au cours de l’adieu virtuel, la famille a appris la mort de Ron Remillard, peu de temps après, les machines de survie de Dan ont été éteintes et il est mort.

“Nous avons beaucoup de mal à gérer ces deux pertes”, a déclaré l’épouse de Ron, Dianne Remillard, à CNN. La sœur de Dan, Cindy Archambault, a déclaré que son père avait survécu à la guerre du Vietnam et que son frère avait eu un grave accident de moto, seulement pour être tué par le coronavirus invisible. «Ce n’est pas une blague», a-t-elle déclaré à propos du virus. “C’est réel et c’est sérieux.” Et les effets sont dévastateurs. “Nous avons ressenti cela de première main et nous ne voulons pas que quiconque traverse ce que nous traversons.”