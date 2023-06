Cas 63 : C’est la FIN EXPLIQUEE de la série audio qui triomphe sur Spotify (SPOILERS)

streaming

Nous expliquons le résultat de cette série audio spectaculaire.



© @Spotify.Cette série audio continue de réussir sur Spotify malgré son intrigue complexe.

Même s’il s’est terminé en 2022, Caso 63 continue de réussir sur Spotify mais si vous aviez des doutes sur sa fin, c’est compréhensible pour ce qui suit Nous vous apportons la FIN EXPLIQUÉE de cette fiction dans lequel un psychiatre interroge un patient dans un sanatorium, qui prétend venir du futur pour empêcher l’apocalypse. Mais rappelez-vous que les SPOILERS arrivent.

C’est la FIN EXPLIQUÉE du cas 63 (SPOILERS)

Dans les dernières minutes du drame audio Spotify, ils nous racontent comment Beatriz et Vicente tentent de sauver Pedro après qu’il a subi une blessure mortelle, et bien que Vicente s’y oppose, elle décide d’entrer dans le vortex avec Pedro même si cela signifie la mort pour les deux. Après cela, nous nous rendons à un aéroport où María Veitia est sur le point de prendre le vol fatidique pour Madrid.

Tous les deux maintenant avec ce qu’ils savent, ils disent à María de prendre l’avion pour se rendre en Espagne pour sauver sa petite amie même si cela signifie la fin de l’humanité. Et c’est qu’après ce que nos protagonistes ont découvert maintenant, ils savent que la course qu’ils ont entreprise à travers le temps pour empêcher la propagation de Pégase et la fin de l’humanité n’est pas la solution définitive.

Quelle est la solution à Pegasus dans le cas 63 ?

La solution a à voir avec ce que Beatriz et Pedro ont découvert, c’est-à-dire que dans un enregistrement de leurs consultations, ils ont appris que la réalité telle que vous la connaissez n’existe pas, puisqu’ils vivent dans une simulation créé par une civilisation extraterrestre qui a laissé des traces de ces informations sur Mars.

Et puisque Pegasus a été « programmé » pour mettre fin à l’humanité afin que l’humanité puisse enfin sortir de la simulation, il ne pourrait pas être brisé si les voyageurs du temps continuaient à combattre cette conception alors en acceptant la fin de l’humanité, Beatriz et Pedro se sont rendus à l’aéroport pour chercher María, pour l’emmener avec eux dans le monde réel.

Comme vous pouvez le voir, l’intrigue de cette série Spotify est assez compliquée et en plus du voyage dans le temps, la série gâche même le sujet de ce que nous considérons comme réel et de ce qui ne l’est pasil est donc normal d’être confondu avec son issue, mais avec ce que nous vous avons dit aujourd’hui, vous n’aurez plus aucun doute sur ce qui s’est passé dans cette histoire.

