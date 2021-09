Cary Fukunaga partage des détails sur sa vision de « It »

A présent, il est facile de reconnaître Stephen King non seulement comme l’un des auteurs les plus prolifiques du genre horreur (et ces dernières années du thriller policier), dont le travail a servi de source d’inspiration pour d’innombrables séries et films, étant l’un des des plus réussis de ces dernières années « Ça », inspiré de son roman terrifiant et colossal paru en 1986.

Avec plus d’un millier de pages dans certaines de ses éditions, Stephen King a présenté dans « It » une chronique complète sur Derry, une ville fictive de l’État du Maine dans laquelle un grand nombre de tragédies se sont produites, qui sont liées à la présence d’un être maléfique qui se nourrit de peur, notamment celle des enfants.

Vous pouvez également être intéressé par : « Mean Girls: The Musical » comportera une adaptation cinématographique

Après s’être adapté dans les années 90 à travers un téléfilm de près de quatre heures (qui a été divisé en deux parties), Warner Bros a commandé une nouvelle adaptation pour le grand écran, qui a été réalisée à l’origine par Cary.Fukunaga, réalisateur choisi pour le projet après les résultats. de son travail avec la première saison de « True Detective » sur HBO.

Cependant, Fukunaga a quitté le projet en raison de fortes différences créatives avec le studio, il a donc été rapidement remplacé par Andy Muschietti, qui a réalisé une adaptation en deux parties qui a atteint le public en 2017 et 2019, obtenant des résultats favorables au box-office mondial. , en plus d’une acceptation modérée parmi les fans du roman.

Récemment, Fukunaga a expliqué comment il aurait réalisé son adaptation de « It » s’il avait réussi à rester sur le projet, reconnaissant qu’une grande partie de son influence provenait de la façon dont Stanley Kubrick a adapté « The Shining » dans les années 1980, une bande qui a été ouvertement répudié par King lui-même.

« J’y ai travaillé pendant quatre ou cinq ans avec Warner, puis je suis passé à New Line Pictures juste avant de commencer la production », a commenté Fukunaga lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter. « Je pense que la vision de New Line de ce qu’ils voulaient et ma vision de ce que je voulais étaient très différentes. Je voulais faire un drame avec des éléments d’horreur, plus comme ‘The Shining’.

Je pense qu’ils voulaient faire quelque chose comme ‘Annabelle’. C’était essentiellement la déconnexion.

Vous pouvez également être intéressé par : Netflix acquiert le catalogue complet des histoires de Roald Dahl

Fukunaga dit que c’était une situation extrêmement difficile de devoir s’éloigner du projet alors qu’ils étaient si près de commencer la production, bien qu’il remarque que, s’il s’était avéré être un réalisateur avec lequel il était difficile de travailler, les producteurs Dan Lin et Roy Lee, ils n’auraient pas été si désireux de travailler avec lui.

En 2015, peu de temps après son départ du film, Fukunaga a déclaré lors d’un entretien avec Variety qu’il essayait de créer un film d’horreur non conventionnel qui ne correspondait pas à l’algorithme par lequel le studio conçoit ses productions, et que les dirigeants n’étaient pas intéressés. dans les personnages, créant simplement des archétypes et des sauts effrayants pour le public.