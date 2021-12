Cary Fukunaga parle du destin « inévitable » de James Bond en un rien de temps pour mourir

Pas le temps de mourir marque la dernière sortie de Daniel Craig en tant que James Bond et lui donne un départ émouvant. Alerte spoil pour ceux qui n’ont pas encore vu le film car James Bond meurt littéralement dans Pas le temps de mourir. Le réalisateur Cary Joji Fukunaga s’est récemment entretenu avec Empire sur la fin audacieuse du film. Fukunaga a révélé que Pas le temps de mourir la fin a été décidée à l’avance, et l’histoire a été développée autour d’elle. « Lors de ma première rencontre avec Daniel et les producteurs, ils ont dit que c’était comme ça qu’ils voulaient l’histoire. Ils pensaient que c’était une fin. Je me suis dit : ‘Eh bien, c’est le résultat d’une fin, mais nous ne savons pas ce qui se passe. Cela doit être gagné », a déclaré Fukunaga.

Daniel Craig a également confirmé le mois dernier que son itération de James Bond allait toujours mourir. Avant de rejoindre Casino Royale, Craig a insisté pour que son Bond soit tué lorsqu’il serait prêt à prendre sa retraite. Le problème a également été supposé être la raison du départ de Danny Boyle de Pas le temps de mourir. Boyle et le co-scénariste John Hodge ont refusé de tuer James Bond, ce qui a provoqué une rupture avec les producteurs. Mais ce n’est qu’une rumeur.

En fin de compte, Bond finit par mourir, car après avoir été empoisonné par Saffin (Rami Malek), il se sacrifie pour sauver sa famille – Madeline (Lea Seydoux) et sa fille Mathilde. Fukunaga a en outre révélé qu’il ne voulait pas que la mort de Bond soit générique. Il devait être entièrement étoffé et satisfaisant, sinon cela n’aurait fait qu’irriter les fans. Fait intéressant, Fukunaga et l’équipe d’écriture travaillaient toujours sur les détails de la disparition de Bond lors du tournage sur Pas le temps de mourir commencé – ce qui explique les nombreuses reprises et la longue durée d’exécution. « J’avais vraiment du mal, car cela ne pouvait pas être une action conventionnelle. Cela ne pouvait pas être simplement un dispositif démoniaque, cela devait être lié au thème central de l’histoire », a déclaré Fukunaga.





Pas le temps de mourir a fini par être le plus long film de Bond de tous les temps, avec une durée de 163 minutes. Il a été qualifié de gonflé et de tonalité conflictuelle, mais même ainsi, le développement supplémentaire du personnage a contribué à rendre la chanson du cygne de Craig plus émotionnelle. De plus, la performance des acteurs, combinée à la partition de Hans Zimmer, rend l’adieu de Bond dans Pas le temps de mourir un vrai tireur de larmes, même s’il se fait bombarder à mort. En parlant de cela, Fukunaga a déclaré qu’il ne voulait pas que la fin soit ambiguë.

Je n’essayais pas d’être obtus avec ça. Je voulais être clair avec ça. Mais je voulais que ce soit de bon goût. Nous ne voulions pas de ce plan dans Terminator 2 où vous voyez Sarah Connor se transformer en os. Mais nous voulions montrer qu’il n’allait pas sauter dans un égout à la dernière seconde. Donc, ce plan plus large de l’île en train d’être matraqué était un mélange de macro et de micro. L’effet complet est : « Oui, il est parti, mais il a réussi à s’assurer qu’aucune de ces armes ne continuerait dans le futur. »

Une petite ambiguïté aurait pu être utile pour expliquer les origines du prochain James Bond. Les producteurs ont confirmé que Bond reviendrait. Mais comment? On le saura quand le prochain James Bond sera annoncé. Pour l’instant, assurez-vous de vérifier Pas le temps de mourir. Le film met en vedette Daniel Craig, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear, Ralph Fiennes, Rami Malek, Lashana Lynch, Billy Magnussen et Ana de Armas. Au 21 décembre, Pas le temps de mourir a rapporté 774 millions de dollars dans le monde et est disponible sur les médias domestiques ainsi qu’en streaming.





