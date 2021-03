Cartes Fifa Ultimate Team vendues 2500 euros par les employés d’EA: la société ouvre une enquête

En ces heures parmi les fans du simulateur de football FIFA 21 méfiance et indignation se répandent vers la maison de développement Electronic Arts. Selon des allégations provenant en ligne, une ou plusieurs personnes ayant accès aux systèmes informatiques de l’entreprise seraient vendre pour des centaines et des centaines d’euros quelques cartes à jouer virtuelles appartenant au mode FIFA Ultimate Team. L’histoire a eu tellement d’écho en quelques heures qu’elle a contraint l’entreprise à intervenir sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’elle avait ouvert une enquête à ce sujet.

Qu’est-ce que FUT

Fifa Ultimate Team, ou FUT, est l’un des modes de jeu les plus populaires de la simulation de football Fifa 21. C’est une variante dans laquelle les joueurs peuvent s’affronter dans des matchs les uns contre les autres en alignant un rose entièrement personnalisable avec des joueurs appartenant à une équipe existante ou ayant existé dans le passé. La condition n’est qu’une: être en possession du cartes virtuelles lié au caractère souhaité.

Des gains en centaines de millions

Le mode FUT est devenu une oie qui pond des œufs d’or pour Electronic Arts: tout d’abord, chaque footballeur est associé à statistiques différentes qui, exprimé sur le terrain, peut faire la différence dans de nombreux matches; aussi les cartes viennent distribué au hasard dans des packages qui doivent être achetés par le développeur sans pouvoir connaître le contenu à l’avance. Cette combinaison signifie que des centaines de millions d’euros sont dépensés chaque année pour la modalité.

L’accusation

Tout cela se déroule de manière légale, malgré le fait que la méthode est facilement comparable au jeu et, de plus, elle est également proposée aux filles et aux garçons à un jeune âge. Mais ce que les fans de la Fifa veulent savoir en ce moment, c’est si le captures d’écran publiées en ligne à ces heures sont-ils réels ou non. Parmi ceux qui ont collecté le matériel de plainte, il y a le youtuber italien Riberaribell, qui a publié les captures d’écran d’une conversation sur Facebook avec une personne qui a annoncé cette activité dans un groupe de passionnés.

La réplique des arts électroniques

Dans les conversations, une personne qui laisse entendre qu’elle a accès aux systèmes internes de l’entreprise prétend pouvoir vendre à volonté des cartes très rares pour le paiement de sommes importantes, jusqu’à 2500 €. La personne en question pourrait être un simple escroc qui n’a en fait aucun pouvoir sur ce qu’elle dit pouvoir faire, ou elle pourrait en fait être un employé du groupe vendant des actifs qui devraient être distribués au hasard à l’insu de l’entreprise. Electronic Arts est officiellement intervenu avec une déclaration dans laquelle il prétend avoir été mis au courant des allégations et avoir a lancé une enquête interne pour comprendre si les objections sont réellement justifiées. La réponse devrait venir sous peu.

