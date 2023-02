Carter Smith parle d’un film d’horreur queer avalé

Avalé est un film d’horreur réalisé par un scénariste/réalisateur Carter Smithqui dirigeait auparavant Les ruines. La prémisse du film concerne Benjamin (Cooper Koch) et l’homme pour qui il a le béguin, Dom (Jose Colon), devenant des mules de la drogue. Des complications surviennent lorsqu’Alice (Jena Malone), le contact de Dom, les oblige à avaler la drogue dans un préservatif. Les circonstances conduisent les deux à être terrorisés par le frère d’Alice et le baron de la drogue Rich ( Mark Patton ), dans une cabane isolée.





Smith a déclaré à Fangoria qu’en cherchant des financiers pour le film, leur réaction a été : « Nous aimons tellement ce scénario ; c’est tendre et c’est effrayant et c’est grossier. Mais apportez-le-nous peut-être quand vous aurez un film terminé. Nous ne pouvons pas vraiment investir en ce moment.

« Ouais, j’ai toujours été un fan de genre et j’ai toujours été queer, et ces deux choses ont toujours été en quelque sorte parallèles l’une à l’autre et ne se sont jamais croisées. Je veux dire, il y a eu ce moment dans Un cauchemar sur Elm Street 2 où ils l’ont fait, et il y a eu quelques autres endroits. Mais j’avais juste l’impression que si j’allais faire un film qui m’appartienne, quelque chose qui est à cent pour cent de moi – et bien sûr, c’est aussi pour le public et d’autres personnes – mais je vais raconter l’histoire avec le genre de personnages Je suis intéressé à explorer, qui traverse le genre de choses que j’ai vécues ou que des personnes que je connais ont traversées, et ne pas avoir à « réparer les choses » ou à atténuer les choses. »

En parlant de La vengeance de Freddy, Patton a toujours été le premier choix de Smith pour le rôle de Rich. Voir sa performance en tant que Jesse Walsh était la première fois que Smith voyait quelqu’un avec qui il s’identifiait quand il était jeune. Puis, après avoir vu le documentaire Crie, reine ! Mon cauchemar sur Elm Street, pensa Smith, « ce type appartient à un film étant plus proche de lui-même, qui il est maintenant. » Il a donc écrit Rich avec Patton en tête et a commencé à envoyer un message à l’acteur sur Instagram.





Jouer avec le genre et la sexualité dans Swallowed

Les films ont une longue histoire de représentation de méchants qui sont soit queer, soit fortement supposés l’être. Disney est devenu quelque peu tristement célèbre pour le codage queer de ses méchants emblématiques. Une pratique dont le public est devenu plus critique ces dernières années. L’une des choses dont Smith a discuté avec Fangoria à propos de Rich, un méchant gay, est que ce type de personnage devienne un «stéréotype de camp».

« Eh bien, je pense que certains stéréotypes sont en place parce qu’il y a des choses qui sont des stéréotypes parce qu’elles sont vraies, vous savez ? Il y a du vrai en eux. Avec Rich en particulier, je voulais m’assurer qu’il n’était pas un personnage en noir et blanc. Je veux dire, oui, c’est facile de le détester, mais je voulais aussi qu’il ait une humanité, où vous pouvez comprendre qu’il n’a pas eu les choses faciles, et qu’il a peut-être grandi à une autre époque et qu’il a traversé de la merde. Sans excuser quoi que ce soit qu’il fasse dans le film, mais moralement, c’est une sorte de zone grise lorsque vous avez affaire à certains des choix qu’il fait et des choses qu’il incite. Et aussi, Rich est un gars tellement autoproclamé. Pour lui, tout ce qu’il fait est une performance. D’une certaine manière, il a l’habitude d’être ce dur à cuire flamboyant de l’arrière-pays, et une grande partie de sa vie est performative. Il est en quelque sorte en train de mettre quelque chose – un personnage qu’il a créé pour survivre là où il le fait.

Un autre personnage écrit avec leur acteur à l’esprit pour le rôle était Alice. Malone et Smith avaient auparavant travaillé ensemble dans Les ruinesqui était le premier film de Smith en tant que réalisateur, et avait parlé de refaire quelque chose un jour. Avalé a été filmé dans une cabane appartenant aux parents de Smith, que Malone avait déjà visitée, alors il a dit : « Tu veux revenir dans le Maine ? Je vais cuisiner de très bons plats pour nous, et on va faire un petit film. Nous n’avons peut-être pas tous les atouts, mais ce sera amusant ! Cela semblait avoir fonctionné.

« Eh bien, je ne pensais pas vraiment à [how in a typical movie, you’d expect Alice to be portrayed by a man] spécifiquement. Je pensais juste à l’idée qu’elle est le personnage le plus dur et le plus dur à cuire. Parce que pour moi, oui, c’est probablement un homme, mais Alice est la personne la plus intimidante du film. Elle me rend nerveux, elle me met mal à l’aise, et je pense que c’est intéressant ; dans un film avec beaucoup de testostérone, c’était génial d’avoir cet élément mélangé.

Avalé est actuellement disponible sur les plateformes VOD et numériques.