Carte de titre et date de sortie révélées pour ‘Sonic the Hedgehog 2’

Nous savons maintenant quand le speedster préféré de tout le monde reviendra. La carte de titre et la date de sortie ont été révélées pour le prochain Sonic le hérisson 2.

L’année dernière, peu de temps avant que la pandémie ne claque les portes du théâtre, Sonic l’hérisson a couru dans les théâtres et a prouvé qu’il était en fait possible de faire une adaptation de jeu vidéo à la fois précise et amusante et agréable. Presque immédiatement, les fans ont commencé à réclamer une suite, et notre souhait a rapidement été exaucé avec la nouvelle qu’une suite était en préparation.

Révolutionnaire. Pensée provocante. Extrêmement évident. Présentation du titre officiel du #SonicMovie suite: Sonic the Hedgehog 2! Capture # SonicMovie2 en salles en 2022. pic.twitter.com/SlVk7fakp3 – Sonic le hérisson (@SonicMovie) 10 février 2021

Nous savons maintenant quand cette suite arrivera. Dans une annonce publiée aujourd’hui, il a été révélé que Sonic le hérisson 2 arrivera dans les salles le 8 avril 2022. C’est une excellente nouvelle car non seulement cela signifie que nous sommes à un peu plus d’un an de voir cette suite, mais les chances sont bonnes que la pandémie soit résolue d’ici là et nous devrions pouvoir (espérons-le) voir Sonic le hérisson 2 dans les salles comme le promet le teaser.

La carte de titre officielle du film, qui est très similaire à la première, a également été révélée, à l’exception des deux pousses, deux queues de renard qui ressemblent à Tails, dont l’apparition surprise à la fin du premier Sonic the Hedgehog a mis le feu à Internet pour ses implications futures. .

Ce sera tellement excitant de voir Sonic le hérisson 2 dans les salles (!!!) sur 8 avril 2022.