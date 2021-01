Carson Wentz se prépare à demander un échange: rapport

Carson Wentz et les Eagles se séparent.

Carson Wentz était un MVP de la NFL il y a quelques années à peine, mais depuis lors, il subit des revers après revers. Cette année a été particulièrement horrible pour Wentz car son jeu a décliné au point qu’il n’est plus reconnaissable sur le terrain. Dans la seconde moitié de la saison, Wentz a été remplacé par des joueurs comme Jalen Hurts et malgré ses appels à récupérer son emploi, les Eagles ont continué avec Hurts sous le centre. Maintenant, il semble que Wentz en a marre de sa situation et veut officiellement quitter l’organisation. Selon Chris Mortensen d’ESPN, la relation entre les deux parties est inexistante à ce stade, et il est très probable que Wentz demandera un échange. «Carson Wentz, sa relation avec les Eagles est presque rompue. En fait, il est fracturé », a déclaré Mortensen.« On s’attend à ce que Wentz demande aux Eagles un échange. Il aidera les Eagles à faciliter un échange. La réaction de Jeffrey Lurie sera vitale pour celui-ci. Mais Wentz veut clairement sortir de Philadelphie et prendre un nouveau départ d’une manière ou d’une autre. Ce sera une grande histoire pendant l’intersaison. » Il s’agit d’un scénario que personne ne pouvait prévoir il y a à peine quelques mois, même si, à ce stade, il semble que les deux parties pourraient bénéficier du changement de décor. Stacy Revere /