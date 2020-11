Cars24 lève 200 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série E dirigé par DST Global en prenant sa valorisation au-dessus de la barre du milliard de dollars

Le cycle de financement a également vu la participation d’investisseurs existants comme Exor Seeds, Moore Strategic Ventures et Unbound.

Cars24, une plate-forme indienne d’achat de voitures, a annoncé le 24 novembre qu’elle avait levé 200 millions de dollars (environ 1480 crore Rs) dans le cadre d’un cycle de financement de série E dirigé par DST Global, qui a également vu la participation d’investisseurs existants tels qu’Exor Seeds, Moore Strategic Ventures. et Unbound prenant son évaluation au-dessus de 1 milliard de dollars. C’est le double de la valorisation qu’il avait en octobre 2019 lorsqu’elle a levé 100 millions de dollars. Ce financement sera utilisé pour stimuler l’innovation technologique et des produits et développer de nouvelles verticales commerciales.

Cela vient après que la société a publié une déclaration indiquant que ses transactions annuelles avaient dépassé 200000 unités et que son engagement sur le site Web avait été multiplié par quatre, dépassant ainsi les niveaux d’avant Covid.

Cars24 a été fondée en 2015 par Vikram Chopra, Mehul Agrawal, Ruchit Agrawal et Gajendra Jangid. Il s’est répandu dans plus de 130 villes en Inde maintenant. DST Global, fondée par le milliardaire Yuri Milner, a également investi dans Swiggy, Ola et Byju’s, pour n’en nommer que quelques-uns.

«Traditionnellement, la vente ou l’achat d’une voiture était un processus fastidieux. Cependant, au cours des cinq dernières années, nous nous sommes efforcés de transformer le parcours du client – «à la manière Cars24», sans tracas, sûr et transparent. Avec cet investissement, nous continuerons à innover dans notre produit et à renforcer nos capacités pour offrir la meilleure expérience à toutes les parties – les vendeurs obtenant le meilleur rapport qualité-prix pour leur voiture et les acheteurs ayant le choix parmi un large assortiment d’automobiles », Vikram Chopra, Co-fondateur et PDG, a déclaré dans un communiqué.

«Cars24 a été le pionnier d’une expérience considérablement différenciée pour le client et le concessionnaire en exploitant profondément les données et la technologie à chaque étape, ce qui se traduit par une efficacité opérationnelle de classe mondiale et un leadership du marché dans le segment. Nous sommes très heureux de nous associer à Vikram, Mehul, Ruchit, Gajendra et à toute l’équipe de direction et sommes impatients de travailler ensemble alors qu’ils continuent à offrir une valeur considérable à l’ensemble de l’écosystème grâce à la réflexion sur les premiers principes », a déclaré Rahul Mehta, associé directeur chez DST Global.

