‘Cars on the Road’, série animée Disney+ : bande-annonce officielle et date de sortie

Pour cette annee, Disney Oui Pixar Ils prévoient de retourner dans le monde de Radiator Springs, avec une nouvelle série animée intitulée »Voitures sur la route », disponible via le service de Disney+ pendant la semaine de célébration du »Disney+ Day » le 8 septembre avec un total de 9 chapitres. Le nouvel aperçu du programme nous permet de voir les nouvelles aventures passionnantes que les personnages bien connus de »voitures ».

L’histoire suivra les meilleurs amis Lightning McQueen et Mater à leurs anciennes habitudes lorsque Mater révèle aux voitures de Radiator Springs qu’il a une sœur et prévoit de traverser le pays pour leur mariage. Afin d’accompagner son ami, McQueen rejoint le road trip épique à travers le pays.

Peu de choses sont révélées dans la bande-annonce sur qui pourrait être la sœur de Mate, ou quelles nouvelles célébrités rejoindront l’univers Cars, après que la trilogie précédente ait inclus des acteurs de renom comme Paul Newmann Oui Michel Keaton, entre autres. Cependant, la série regorgera de courses et d’aventures classiques auxquelles la franchise nous a déjà habitués.

« La série est une promenade à travers le pays avec Lightning McQueen et Mater. Comme tout vrai road trip, chaque jour est une nouvelle mini-aventure avec des rebondissements inattendus », explique Steve Purcell, directeur du programme. »Cars on the Road » élargira votre univers automobile, passant par de nouveaux genres avec un manoir hanté de camions fantômes, jusqu’à un carnaval de cascadeurs.

Parece ser que Disney parece estar sacando elementos de otros de sus grandes éxitos en taquilla, con algunos episodios inspirados en otras franquicias como McQueen y Mate encontrándose con autos zombis, un domo de »Mad Max » con llantas en fuego, jardines Caraceous y beaucoup plus. »Cars on the Road » semble être une série à la hauteur de la franchise originale »Cars ».

Disney + Day reviendra pour la deuxième célébration annuelle le jeudi 8 septembre, qui aura lieu à Anaheim, en Californie. L’événement devrait être énorme, révélant un contenu exclusif pour les fans de Disney, mettant en vedette des invités et des hôtes célèbres, et de toutes nouvelles informations révélées par merveille, guerres des étoiles, Pixar et de plus.

Rappelons que « Cars on the Road » sera disponible en exclusivité sur la plateforme Disney+ à partir du 8 septembre.