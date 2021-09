Carrie Underwood « nerveuse » alors que son fils fait ses débuts au baseball – voir les photos

Le fils aîné de Carrie Underwood entre sur le terrain de baseball !

La fière maman a partagé une série de photos d’Isaiah Michael Fisher, 6 ans, alors qu’il jouait dans un match de baseball pour les jeunes jeudi soir.

Une photo montre Isaiah de dos, portant un maillot rayé et un casque de baseball. Une deuxième image le montre debout dans le champ intérieur, une expression sérieuse sur le visage et un gant à la main. Enfin, une courte vidéo le montre au bâton et en train de frapper la balle avant de courir vers la première base pendant qu’Underwood et d’autres spectateurs l’encouragent.

« Isaiah a fait ses débuts au baseball ce soir ! a écrit Underwood, 38 ans. « Je suis devenu plus nerveux en le regardant qu’avant quand je regardais son père jouer au hockey! » a-t-elle ajouté, en ajoutant les hashtags #ProudMom et #KidCanHit.

Underwood partage Isaiah et son frère de 2 ans, Jacob Bryan Fisher, avec son mari Mike Fisher, un ancien centre de hockey sur glace des Sénateurs d’Ottawa et des Predators de Nashville.

Dans les commentaires, beaucoup ont loué les compétences d’Isaiah au baseball. D’autres étaient heureux de voir l’auteur-compositeur-interprète assister au match public de son fils.

« C’est juste un être humain normal qui regarde son fils jouer au baseball ! Tellement mignon ! » a écrit un fan.

« Imaginez que (Underwood) assiste aux entraînements et aux matchs en train de regarder le baseball », a déclaré un autre.

Lorsqu’elle n’assiste pas à des matchs de baseball ou ne s’occupe pas des animaux de la famille, Underwood amène fréquemment ses garçons à ses concerts et autres spectacles. Isaiah a même figuré sur son récent album de Noël.

Malgré toute son exposition à la carrière de superstar de sa mère, Isaiah lui-même n’est toujours pas toujours clair sur ce que fait Underwood dans la vie. Dans une feuille de travail en classe l’année dernière, il a écrit que sa mère se concentrait vraiment sur les tâches ménagères.

« Soooo… apparemment, j’ai 70 ans et je suis vraiment doué pour faire la lessive », a plaisanté Underwood sur Instagram.

Underwood a également emmené Isaiah et Jacob lors de son « Cry Pretty Tour 360 » 2019.

« L’une de mes choses préférées à propos de (la tournée) est d’avoir ma famille sur la route avec moi », a écrit Underwood sur Instagram en septembre 2019. « J’espère juste que je rends mes garçons fiers de leur maman. »

