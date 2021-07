Carrie Underwood et Mike Fisher célèbrent leur 11e anniversaire de mariage avec des messages affectueux

La chanteuse country Carrie Underwood et son mari Mike Fisher ont célébré leurs 11 ans de mariage le samedi 10 juillet. Le couple a commémoré la journée en partageant des publications Instagram jaillissantes.

Underwood a partagé une photo décontractée du couple à la maison, écrivant dans la légende: « Joyeux anniversaire, bébé! 11 ans ont passé, c’est sûr … en voici beaucoup, beaucoup plus. Je t’aime! »

Fisher a posté une photo du mariage du couple le 9 juin 2010 pour marquer l’occasion, écrivant : « Joyeux anniversaire @carrieunderwood, difficile de croire que c’était il y a 11 ans aujourd’hui ! En voici beaucoup d’autres avec le meilleur partenaire que je puisse imaginer !! #joyeux anniversaire »

La superstar country, 38 ans, et l’ancien joueur professionnel de hockey sur glace, 41 ans, se sont rencontrés pour la première fois en 2008 lors d’une rencontre après l’un des concerts d’Underwood. Le couple partage deux garçons : Isaiah Michael, 6 ans, et Jacob Bryan, 2 ans.

La sept fois lauréate d’un Grammy a déclaré à 45secondes.fr Parents en octobre de l’année dernière, la pandémie l’a encouragée, elle et sa famille, à passer plus de temps à l’extérieur dans leur ferme à Nashville.

« Isaiah m’a aidé dans le jardin », a-t-elle déclaré. « C’est un nouveau type de passe-temps que j’ai choisi et il fait un excellent travail pour m’aider. »

Le chanteur de « Blown Away » a ajouté que les deux garçons aidaient avec leurs poulets.

« Nous avons des poulets et ils vont nous aider à nourrir les poulets et à ramasser les œufs », a-t-elle déclaré. « Nous allons descendre nourrir nos chevaux et aller à la pêche. »

Plus tôt cette année, l’ancienne de « American Idol » a sorti son huitième album studio et premier album gospel, « My Saviour ». À l’époque, elle avait dit à AUJOURD’HUI qu’elle espère que les gens trouveront l’album édifiant pendant ces temps difficiles.

« Je dois aller en studio pour chanter ces chansons si pleines d’espoir et si paisibles », a-t-elle déclaré. « J’espère que les gens trouveront un peu de paix et de réconfort dans ces chansons. »

La mère d’Underwood, Carole Underwood, s’est récemment entretenue avec Sheinelle Jones, expliquant ce que c’était que d’élever sa fille talentueuse et de la regarder passer des émissions de talents à la célébrité.

« Vous ne réalisez pas que les célébrités ne sont vraiment que des gens », a déclaré l’aîné Underwood. « Ils lavent leurs vêtements. Ils plient leurs vêtements. Vous savez ? Je ne veux pas qu’elle change comment elle est, et je pense qu’elle ne le fait pas. »