Carrie Underwood célèbre l’anniversaire de son fils Isaiah avec un hommage et une photo d’un gâteau «  épique  »

Carrie Underwood a douché son fils aîné, Isaiah, avec amour le jour de son sixième anniversaire.

La superstar de la musique country, 37 ans, a publié deux photos sur Instagram samedi pour célébrer le grand jour d’Isaïe. Une photo montrait son impressionnant gâteau d’anniversaire sur le thème des «Power Rangers», et la seconde était une image en noir et blanc capturant la mère et l’enfant dans une douce étreinte.

«Aujourd’hui, nous célébrons Isaiah … parce qu’aujourd’hui, il a 6 ans! Isaiah, tu es gentil, drôle, intelligent, le meilleur grand frère, un amoureux des câlins et de l’artisanat et tu as le plus grand cœur et la meilleure imagination ! » elle a jailli.

« Vous aimez faire du bien aux gens et vous aimez particulièrement les faire rire! Dieu vous a donné tellement de cadeaux et chaque jour, je Le remercie d’être votre maman! Je vous aime, Singe! Joyeux anniversaire! » elle a ajouté.

Underwood, qui partage Isaiah et son plus jeune fils Jacob, 2 ans, avec son mari, l’ancien pro de la LNH Mike Fisher, a également remercié la pâtisserie Ivey à Brentwood, Tennessee, « pour ce gâteau épique des Power Rangers !!! Miam !!! »

Fisher, 40 ans, a partagé la deuxième image d’Underwood sur sa propre page Instagram, en écrivant: «Joyeux 6e anniversaire Isaiah! Je suis béni d’être ton père et fier de la façon dont tu aimes si bien Jésus et les autres! Et s’il te plaît, arrête de grandir si vite! ! «

Underwood et Fisher ont tous deux partagé des messages d’amour en l’honneur de l’anniversaire de leur fils Isaiah ce week-end. John Shearer / Getty Images pour CMA

Isaiah n’est peut-être qu’à l’école primaire, mais il a déjà fait ses débuts musicaux. Le jeune talentueux a aidé sa mère à chanter son interprétation de «Little Drummer Boy» sur son album de vacances 2020, «My Gift».

Avoir Isaiah la rejoindre sur la chanson avait du sens étant donné la nature généreuse d’Isaïe.

«Chaque fois que je pense à cette chanson, j’imagine le visage et la personnalité (d’Isaïe) – c’est ainsi de lui. Il serait le gamin qui vous ferait quelque chose et vous l’apporterait, parce que c’est ce qu’il devait vous donner. C’est tout le sentiment derrière ‘Little Drummer Boy’ », a déclaré Underwood à Savannah Guthrie de 45secondes.fr en septembre dernier.

L’ancienne championne « American Idol » a admis que passer du temps en studio avec Isaiah a fait ressortir sa mère de scène intérieure.

«J’étais dans la cabine avec lui et j’essayais de lui faire accéder à toutes ses petites émotions de 5 ans, ce qu’il peut totalement faire tout seul. … Il était tellement expressif! Quand j’ai entendu la chanson en retour , avec sa douce petite voix dessus, je riais et pleurais et tellement d’émotions », a-t-elle partagé.

Bien sûr, Isaiah n’est pas le seul petit gars spécial dans la vie d’Underwood.

La chanteuse a publié un hommage d’anniversaire affectueux à son fils cadet lorsqu’il a eu 2 ans en janvier.

«Jacob, nous vous attendions. Nous avons prié pour vous. Nous avons parcouru une route longue et difficile pour un jour vous retenir », a-t-elle écrit à côté d’une photo de bébé de Jacob qu’elle a partagée sur Instagram.

«Aujourd’hui, vous êtes deux. Vous êtes stupide et fort. Vous aimez jouer, chanter et suivre votre grand frère. Tu es aimé. Vous êtes chéri. Vous êtes une bénédiction incroyable de Dieu. Joyeux anniversaire, gentil garçon! elle a ajouté.