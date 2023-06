Carpool Karaoke exclusif : le clip de la série réunit les stars de la communauté Alison Brie et Danny Pudi

C’est un Communauté réunion comme Alison Brie et Danny Pudi chanter une chanson de Childish Gambino alias Donald Glover et même retrouver Joel McHale dans Covoiturage karaoké : la série, dont nous avons mis la main sur un clip exclusif. Dans cette séquence exclusive, Brie et Pudi se retrouvent après toutes ces années pour chanter la chanson de Childish Gambino »Feu« , avec leur chimie comique ravivant sans aucun doute le désir des fans pour le tant attendu Communauté film. Vous pouvez consulter notre clip exclusif de Covoiturage karaoké : la série dessous.







FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Dans cet épisode dirigé par Alison Brie / Danny Pudi de Covoiturage karaoké : la sériele Communauté les anciens célèbrent leur Communauté co-vedette Donald Glover avec un chant Donald Glover / Childish Gambino. Si ce n’était pas déjà plus que suffisant pour Communauté fans pour avoir les yeux et les oreilles autour, Brie et Pudi retrouveront également un autre Communauté star, Joel McHale, pour certains Eurythmique. Et tout cela au nom de l’hilarité et de notre divertissement.

Covoiturage karaoké : la série invite les téléspectateurs à une balade remplie de stars et de chansons, chaque épisode mettant en vedette des célébrités partageant une voiture, chantant sur leurs listes de lecture personnelles et se lançant dans des aventures. Les derniers épisodes inédits de l’émission primée aux Emmy Awards Covoiturage karaoké : la série sont prêts à présenter toutes sortes de personnalités du monde du cinéma, de la télévision et de la musique, notamment Alison Brie, Darren Criss, Cara Delevingne, Cedric The Entertainer, Avril Lavigne, Lea Michele, Alanis Morissette, Danny Pudi, Sheryl Lee Ralph, Yungblud, les acteurs de « Ghosts », « Girls5eva », « The Afterparty » d’Apple TV+, et plus encore.

CONNEXES: Chaque saison de la communauté, classée







CNB

Depuis sa fin en 2015, Communauté Les fans ont réclamé un film et le retour de la distribution colorée de personnages qui habitent le collège communautaire de la ville fictive de Greendale, dans le Colorado. Eh bien, après avoir attendu patiemment ce qui semble être une éternité, un Communauté le film arrive enfin. Avec l’aimable autorisation du créateur Dan Harmon, le Communauté Le film mettra en vedette des stars originales telles que Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash et Ken Jeong, et devrait faire ses débuts sur Peacock.

Le tournage était prêt à démarrer bientôt, mais malheureusement, l’acteur de retour Joel McHale a récemment révélé que la production avait maintenant été interrompue au milieu de la grève de la Writers Guild of America. « Nous avions une date de tournage à venir, qui allait avoir lieu en été », a révélé McHale. «Et je pense qu’ils étaient extrêmement proches de – je veux dire, Dan (Harmon, le créateur de la série) est quelqu’un qui peaufine les choses mais, évidemment, tout est arrêté. Mais je pense que c’était sacrément proche.

Quant à Alison Brie, elle a hâte de retrouver son vrai copain Danny Pudi pour le Communauté film. « J’aime Dany. Nous sommes restés incroyablement proches depuis le tournage de la série, et nous avons passé le meilleur moment. D’une certaine manière, cela ressemblait au préambule du Communauté film que nous espérons pouvoir tourner plus tard cette année », a déclaré Brie dans une interview exclusive avec MovieWeb lors de la discussion sur le film de cette année. Quelqu’un que je connaissais.

L’épisode dirigé par Alison Brie et Danny Pudi de Covoiturage karaoké : la sérieainsi que d’autres tout nouveaux épisodes, devraient être diffusés sur Apple TV+ le vendredi 23 juin.