Carolina Ramírez, de La Reina del Flow, a confirmé s’il y aura une troisième saison et a dissipé tous les doutes

La reine du flux C’était l’une des séries les plus réussies de ces derniers temps et tous les fans attendent son retour. Mais qu’en pense le protagoniste ? Carolina Ramírez a confirmé s’il y aura une nouvelle saison.

© @carocaliCarolina Ramírez dans La Reine du Flow

Ces derniers temps, l’une des séries qui a le plus captivé les téléspectateurs de Netflix était La reine du flux. La bande, originaire de Colombie, est arrivée sur la plate-forme et a traversé les frontières, devenant connue dans le monde entier. En effet, l’intrigue captivante et l’incroyable performance de ses protagonistes, Charles Torres Oui Caroline Ramíreza fasciné des milliers de personnes au point qu’eux aussi se sont catapultés vers une renommée internationale.

En effet, le succès de La reine du flux atteint un point tel que Charles Torres Oui Caroline Ramírez ils étaient liés comme plus que de simples collègues. Eh bien, la vérité est que leur impressionnante chimie à l’écran fait partie de ce qui a attiré l’attention de la série. Pourtant, tout ce qui commence se termine et cette fiction a pris fin l’année dernière.

La deuxième saison, qui comme la première comptait plus de 20 épisodes, est sortie sur Netflix en 2021 et a immédiatement fait sensation parmi les fans de La reine du flux. Bien sûr, la grande surprise a été lorsqu’ils ont découvert que le dernier chapitre était définitivement la fin de l’histoire et qu’ils ne reverraient plus Yeimy Montoya et Charly Flow. Pour cette raison, plus d’une fois, les fans ont exigé le retour de ce duo d’idoles fictif de la musique urbaine.

En tout cas, la réalité est que maintenant les deux sont déjà concentrés sur d’autres projets. Pour sa part, Charles Torres a confirmé qu’il sera dans la deuxième saison de bienvenue à l’édentandis que Caroline Ramírez jouera dans une pièce de théâtre rue Corrientes à Buenos Aires. Même ainsi, il convient de noter que l’actrice a donné une interview dans laquelle elle a évoqué la demande de retour de La reine du flux et levé tous les doutes.

« On parlait d’une troisième saison il y a quelques semaines et c’est dans les tuyaux, mais beaucoup de choses doivent être évaluées. C’est un oui, mais non et c’est un non, mais oui. Comment vais-je dire non à un personnage qui m’a donné tant de belles choses», a affirmé Ramírez devant la journaliste argentine Pía Shaw. Et, avec cela, elle a laissé la porte ouverte à un éventuel retour de ce personnage et de cette série qui ont contribué à lancer sa carrière au sommet.

