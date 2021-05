Carolina Miranda, actrice de « qui a tué sara ? »10 choses à que vous ne savez pas

Carolina Miranda est une actrice et présentatrice mexicaine considérée aujourd’hui comme l’une des plus belles actrices mexicaines. Elle est surtout connue pour son rôle de Vicenta Acero ‘La Coyote’ dans la série Telemundo « Señora Acero », et pour son interprétation d’Eliza Lazcano dans la série de fiction Netflix, « Qui a tué Sara?».

« Elisa est la plus jeune fille de la famille Lazcano et elle est allée en Espagne pour étudier une spécialité de neuropsychiatrie, elle en est revenue juste pour voir sa famille et la revoir, mais tout cela se passe avec Alex, où elle commence à se venger ensemble avec sa soeur à découvrir Qui a tué Sara?Elisa est donc un personnage qui enquête sur ce qui s’est réellement passé et sur ce qui se passe également avec sa famille et pourquoi ils l’accusent de meurtre », a déclaré l’actrice à InStyle.

Mais si vous voulez en savoir plus sur Caroline Miranda, sa carrière d’acteur et d’autres faits amusants, lisez la suite.

1. SES DÉBUT SUR TELENOVELAS

En 2012, l’actrice mexicaine a fait ses débuts au feuilleton en participant à «Los Rey», où elle a joué Delfina Rey Ortuña «Fina». Ce mélodrame a été produit par Pedro Lira et diffusé par TV Azteca, il est basé sur une histoire de «Los Hombres de Dallas» et «Dallas» de David Jacobs, une version gratuite de Luis Felipe Ybarra.

Carolina Miranda joue Vicenta «La Coyote» Acero de la troisième saison de Señora Acero (Photo: Telemundo)

2. VOTRE PARTICIPATION À «LAS BRAVO»

En 2014, elle a donné vie à Carmen Bravo Díaz dans «Las Bravo», une telenovela mexicaine produite par María del Carmen Marcos pour TV Azteca, basée sur la telenovela chilienne, Las Vega, adaptée par Paz Aguirre et supervision littéraire par Gabriel Santos. Il mettait en vedette Edith González et Mauricio Islas.

Carolina Miranda a joué Carmen Bravo Díaz dans « Las Bravo » (Photo: TV Azteca)

3. VOTRE CASTING POUR « QUI A TUÉ SARA? »

«Je suis très reconnaissant que l’équipe m’ait fait confiance pour jouer ce personnage, pour jouer dans la série. Je me souviens parfaitement que ce jour-là j’étais dans la presse des autres séries que nous faisions avec Claro Video et j’avais des interviews à partir de 5h00 du matin, pouvez-vous imaginer, moi avec les extensions, le maquillage, la coiffure, la robe .. Tout à coup I Ils préviennent de ce casting et le seul moment que j’ai eu c’était à midi, à 2 heures de l’après-midi, je me suis échappé de tout avec la pression sur le dessus. Je me suis même excusé auprès du réalisateur, j’ai dit

« Je viens toujours très naturellement aux castings, je suis au milieu d’une presse »,

je l’ai fait là-bas en 10 minutes « , a-t-il déclaré à propos de son audition pour »Qui a tué Sara?«

Carolina Miranda joue Elisa Lazcano dans « Who Killed Sara? » (Photo: Netflix)

4. PARTICIPÉ AU SPECTACLE DE RÉALITÉ «LA ISLA»

En 2015, il rejoint l’émission de télé-réalité « La Isla », à laquelle participent trois équipes: les deux premières sont composées de personnages du divertissement mexicain, connus sous le nom de « Las Celebridades » et « Los Famosos », et d’une troisième équipe de joueurs appelée » The Unknown « qui sont des gens ordinaires du Mexique à toute l’Amérique latine qui présentent Casting pour participer.

Carolina Miranda a participé à l’émission de téléréalité « La Isla » (Photo: Instagram / Carolina Miranda)

5. VOTRE DÉCISION DE VOUS DÉDIER À L’ACTION

Dans la même interview, il a révélé comment il avait décidé d’entrer dans le monde du théâtre. “Buscando fotos que nos piden para props en las series de cuando éramos chiquitos, le pedí algunas a mi mamá y encontré un recorte de un periódico de cuando tenía 14 años, participé en un concurso ya esa edad contesté que mi mayor sueño era ser modelo , chanteuse et actrice. Donc, apparemment, je l’avais clair depuis que j’étais enfant, mais tout s’est passé pendant que je grandissais. J’ai toujours aimé faire des spectacles et divertir les gens ».

« J’ai toujours aimé faire des spectacles et divertir les gens », a déclaré Carolina Miranda (Photo: Netflix)

6. AIME CHANTER

En février de cette année, Carolina Miranda a partagé une photo sur son compte Instagram officiel dans lequel elle présentait «les premiers fruits» de son éditeur Happy Soul. Mais jusqu’à présent, il n’y a aucune annonce sur un projet à venir en tant que chanteur.

Carolina Miranda aime aussi chanter (Photo: Instagram / Carolina Miranda)

7. IL AIME AUSSI PEINDRE

Dans ses réseaux sociaux, Carolina Miranda partage également les peintures qu’elle réalise. Dans ses histoires vous vous démarquez, sous le nom de « Mon art », vous pouvez trouver les œuvres qu’il peint.

Une des peintures de Carolina Miranda (Photo: Instagram / Carolina Miranda)

8. VOTRE EXPÉRIENCE LA PLUS INCROYABLE

«Tous les personnages que la vie me donne, chacun est un défi différent, avec des circonstances différentes pour lesquelles je suis très reconnaissant. J’aime tout ce qui me vient, celui-ci Netflix C’était un défi car je devais gérer un ton naturaliste, le langage cinématographique était très différent, c’est compliqué, ce n’est pas la même chose que faire un roman ou un film. Je cherche toujours quelque chose de plus grand que ce que j’ai fait la dernière fois », a-t-il déclaré à propos de son expérience jusqu’à présent.

Scène de Carolina Miranda dans la deuxième saison de « Who Killed Sara? » (Photo: Netflix)

9. LES FEMMES QUI L’INSPIRENT

Dans l’interview avec InStyle, il a déclaré: «Au niveau d’acteur, je sais qu’ils la mentionnent beaucoup mais Meryl Streep, à cause des nuances et des tons vocaux de ses films et de toutes les participations où elle est. Elle présente toujours quelque chose de différent et je l’admire beaucoup. Sur le plan personnel, à ma mère, de toutes les femmes que j’ai eu la chance de rencontrer dans ce monde, à la fin je la vois et c’est une guerrière, qui n’abandonne jamais la vie et qui a toujours le sourire. Cela m’a beaucoup servi dans ma carrière ».

Carolina Miranda a déclaré qu’elle admirait Meryl Streep en tant qu’acteur (Photo: Netflix)

10. PROCHAIN ​​PROJET

Caroline Miranda fera partie du casting « Unhappy forever », un film de Noé Santillán-López dans lequel il partage les crédits avec Consuelo Duval et Adrián Uribe, qui donnera vie à un mariage qui fait face à des disputes tout le temps, une situation pour laquelle sa famille est se sentir inquiet. Cependant, l’amour et les notes de bonne humeur seront la clé pour briser les obstacles auxquels ils sont confrontés.