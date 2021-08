Carole Baskin vend l’ancien zoo et les animaux de Joe Exotic interdits depuis 100 ans

Selon un rapport publié dans TMZ, Baskin – propriétaire de Big Cat Rescue – a vendu la propriété de l’Oklahoma avec des instructions strictes selon lesquelles ce ne peut pas être un zoo pendant au moins un siècle et que les nouveaux propriétaires n’ont aucun lien avec le Tiger King.

Des documents judiciaires consultés par le média montrent que l’ancien zoo a été vendu à Francisco et Nelly Vazuqez pour 140 000 € (101 707 €) en juin.

En plus d’être interdit d’utiliser la propriété pour héberger des animaux exotiques, ils ne sont pas non plus autorisés à nommer une entreprise sur la propriété d’après son passé – ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas utiliser GW Zoo, Joe Exotic ou quoi que ce soit avec les mots «tigre» ou « gros chat ».