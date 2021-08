Carole Baskin vend la propriété Tiger King avec des règles explicites sur son utilisation future

Le zoo d’Oaklahoman que de nombreux téléspectateurs de Netflix connaissent comme l’emplacement de Tiger King: Murder, Mayhem and Madness a maintenant cessé d’être. Autrefois propriété de Joseph Maldonado-Passage, l’homme qui allait trouver gloire et notoriété à parts égales sous le couvert de Joe Exotic – la propriété a été vendue à de nouveaux propriétaires, mais étant entendu qu’elle ne peut plus abriter un zoo d’aucune sorte. . L’emplacement en bordure de route, y compris la propriété et le terrain qui l’entoure, est devenu la propriété de l’ennemi juré d’Exotic, Carole Baskin, peu de temps après le Roi Tigre série créée sur Netflix.

La propriété perdra désormais essentiellement tout lien avec l’excentrique exotique et les différentes émissions de télévision qui ont relaté son style de vie scandaleux. Un juge fédéral a accordé la propriété du terrain et de l’entreprise sur la base de celui-ci à Carole Baskin, qui était un règlement dans une affaire judiciaire qu’elle a gagnée contre le Roi Tigre star en 2016. Dans cette affaire, Exotic avait déposé une plainte contre Baskin et son mari Howard, ce qui a conduit Baskin à remporter un jugement d’un million de dollars qu’Exotic n’a pas pu payer. Fidèle à sa performance habituelle, plutôt que de risquer de perdre son célèbre zoo, Exotic a immédiatement transféré toute la propriété à sa mère.

« Schreibvogel a admis plus tard sous serment que le terrain du zoo lui avait été transféré par Joe Maldonado pour le soustraire à la portée des créanciers, y compris BCR, si BCR gagnait son procès en Floride », indique la plainte. « Schreibvogel a également admis en 2015, via un aveu de jugement qu’elle a conclu pour résoudre une action en justice intentée contre lui par le syndic de faillite du chapitre 7 supervisant la faillite personnelle de Joe Maldonado, que le terrain du zoo lui avait été frauduleusement transféré par Joe Maldonado en 2011 à éviter ses créanciers.

En fin de compte, il n’y avait aucune chance qu’Exotic s’en tire avec ses tentatives de ne pas payer, et donc après un certain nombre de querelles juridiques entre les deux, la propriété a été légalement transférée aux Baskins, qui, selon un TMZ rapport, l’ont maintenant vendu pour un prix d’aubaine de 140 000 €. Dans une copie des actes de propriété acquis par le tabloïd, la vente « interdit expressément » aux nouveaux propriétaires de la propriété, Francisco et Nelly Vazquez, « d’héberger des animaux exotiques de toute sorte » pour le siècle prochain, et précise en outre que le terrain ne peut pas être utilisé pour construire un parc animalier ou un zoo de quelque nature que ce soit.

Il semble que les règles de la vente ne s’arrêtent pas là, puisqu’il est également interdit aux propriétaires de tirer un quelconque profit de la Roi Tigre séries, Joe Exotique lui-même ou toute entreprise, nouvelle ou existante, qui implique la ressemblance de grands félins. En résumé, Carole Baskin obtient la victoire ultime sur Exotic en retirant non seulement son zoo bien-aimé, mais en l’essuyant efficacement ainsi que son héritage d’avoir pratiquement existé en ce qui concerne cette propriété. Cela signifie qu’il n’y a plus de parties impliquées dans la série Netflix avec une quelconque affiliation à l’ancienne maison de Joe Exotic.

Pour ceux qui ont réussi à passer à côté de tout ce qui s’est passé, alors Tiger King : meurtre, chaos et folie est toujours en streaming maintenant sur Netflix. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : Le Roi Tigre