Carole Baskin intente une action en justice contre Netflix et la société de production de Tiger King 2

Carole Baskin et son mari ont intenté une action en justice contre Netflix et la société de production Royal Goode Productions.

Le couple Big Cat Rescue allègue qu’ils n’ont donné à aucune des entités la permission d’utiliser des images d’eux pour Roi Tigre 2 et espèrent que leur contestation judiciaire empêchera la diffusion de la suite.

Le suivi de la première saison très réussie devrait se terminer plus tard ce mois-ci et une bande-annonce a révélé que les producteurs se penchent toujours sur Baskin et son ancien mari Don Lewis.

Carole et Howard pensent que le producteur Eric Goode et Rebecca Chaiklin « n’ont pas le droit d’utiliser toute vidéo ou audio prise de nous pendant leur tournage » pour

Tiger King : meurtre, chaos et folie.

« Nous pensons que TK1 [

Tiger King season one] a montré que Goode et Chaiklin étaient dépourvus d’éthique, d’intégrité et de tout souci du bien-être des grands félins », a déclaré un communiqué de Carole et Howard.

« Lorsque nous avons été approchés pour la première fois par Goode et Chaiklin en 2014, ils nous ont dit qu’ils réalisaient un documentaire pour exposer le commerce illicite de gros félins semblable au célèbre

Poisson noir documentaire.

« Pourtant, comme nous le savons maintenant en voyant TK1, leur travail est tout sauf un documentaire légitime. »

Le couple a déclaré qu’il n’avait « aucun désir ni aucune intention d’être impliqué dans TK2 » et qu’il avait été « choqué » lorsqu’il a vu la bande-annonce la semaine dernière, car cela révélait qu’ils « allaient être un thème central de la suite ».

Crédit : Fourni

Carole et Howard ont également allégué que les producteurs « utilisaient à nouveau les images du film sans notre autorisation ».

« Bien que nous ne puissions pas empêcher Netflix et Royal Goode Productions de produire des programmes sournois, salaces et sensationnels, nous pensons que nous avons le droit de contrôler les séquences filmées de nous sous de faux prétextes », poursuit le communiqué.

« Nous aimons croire que la plupart des Américains conviendront que nous devrions avoir le droit de protéger notre réputation de cette manière et de tenir les géants du divertissement sur parole.



Les Baskins allèguent que si la suite de cinq épisodes est publiée le 17 novembre, cela pourrait leur causer des «blessures irréparables pour lesquelles [they] n’ont pas de recours adéquat en droit ».

Un porte-parole de Netflix a refusé de commenter le procès, selon Deadline, et il n’est pas clair si la contestation judiciaire arrêtera le déploiement du service de streaming de Roi Tigre 2.

Carole était furieuse lorsque la première saison de la série documentaire est sortie car elle pensait qu’elle ne se concentrerait que sur Joe Exotic et le parc animalier qu’il dirigeait.