Carole Baskin est si reconnaissante que Joe Exotic n’a pas obtenu le pardon de Trump

Carole Baskin est « reconnaissante » que l’ancien président Donald Trump n’ait pas accordé de grâce à Joe Exotic. L’équipe juridique d’Exotic faisait pression sur Trump pour qu’il accorde le Roi tigre star une grâce présidentielle pendant près d’un an. Exotic lui-même a écrit à la main une lettre à Kim Kardashian, la suppliant de parler à l’ancien président de la possibilité de le faire sortir de prison. Exotic purge actuellement une peine de 22 ans pour tentative de meurtre contre un complot visant à tuer son ennemi juré, le PDG de Big Cat Rescue Baskin. Il a également été accusé par le gouvernement fédéral de maltraitance animale.

Dans une nouvelle interview, Carole Baskin dit qu’elle est « reconnaissante » que Donald Trump n’ait pas pardonné à Joe Exotic. «Si je comprends l’avis que j’ai reçu du système pénitentiaire, il a déjà eu un mois de plus à sa peine en ne respectant pas les règles de la prison», a-t-elle révélé. Baskin a ajouté: « Si Joe avait vraiment changé d’avis, il pourrait faire ce que Mario Tabraue a fait pour ramener sa condamnation de 100 ans pour trafic de drogue à 12 ans en retournant les preuves de l’État contre les autres exploiteurs d’animaux. »

Pour ce qui est de Joe exotique, il serait déçu par Donald Trump de ne pas lui avoir pardonné. L’organisateur de Team Tiger, Eric Love, a déclaré: « Nous sommes aussi déçus que le président n’ait pas signé le pardon de Joe, comme nous étions confiants hier qu’il le ferait. » Love et son équipe ont persisté à transmettre leurs informations à Trump, qui comprenait un document de 257 pages, détaillant tout ce qui Roi tigre star est en prison, ce qui comprendrait des abus sexuels. En fin de compte, Trump n’avait pas de place sur sa liste de 143 personnes de grâces pour Exotic. Les rappeurs Lil Wayne et Kodak Black ont ​​pu faire la liste.

Eric Love était si confiant que Roi tigre allait recevoir une grâce qu’il avait une limousine allongée garée et prête à partir. Love et l’équipe de Team Tiger avaient même les cheveux et le maquillage prêts à rouler pour une conférence de presse officielle. « Nous l’avons mis en file d’attente et prêt à partir. Dès que nous aurons le mot, nous allons exécuter cette vidéo à la Maison Blanche et les remercier », a déclaré Love hier. Cependant, les choses n’ont pas fonctionné pour Exotic et Team Tiger. « C’est le droit constitutionnel du président au pardon et nous devons accepter et respecter son utilisation de la discrétion. Notre mission est juste et continue », a déclaré l’avocat d’Exotic, Francisco Hernandez.

L’ancien président Donald Trump avait précédemment déclaré qu’il «examinerait» le pardon de Joe Exotic après avoir admis qu’il n’avait pas entendu parler de Netflix Roi tigre. Carole Baskin dit: « Je pense que seuls l’équipe de Joe et les médias ont même pensé à un pardon pour Joe. » En fin de compte, elle croit que toutes les discussions de pardon visaient à éliminer les accusations de maltraitance animale. « Les tigres sont l’animal préféré du monde et Joe Schreibvogel Maldonado Passage est exactement là où il appartient: dans une cage. » TMZ a été l’un des premiers médias à signaler que Trump ignorait la demande de pardon de Joe Exotic.

