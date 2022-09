Carol Kane rejoint Star Trek: Strange New Worlds pour la saison 2

Le nouveau membre de la distribution pour Star Trek : d’étranges nouveaux mondes a été révélé. Le jour de Star Trek, la célébration annuelle de toutes choses Star Trek qui vient à l’anniversaire des débuts de l’émission télévisée originale, plusieurs nouvelles annonces ont été faites pour les différents programmes de la franchise. Cela comprend le casting de Carole Kane dans la deuxième saison à venir de De nouveaux mondes étrangeset une photo d’elle dans le rôle de l’ingénieur en chef Pelia a été dévoilée sur la franchise compte Twitter officiel.





Star Trek : Etrange Nouveau Monde sert de série préquelle à l’original Star Trek et est un spin-off de Star Trek : Découverte. Dans De nouveaux mondes étrangesle capitaine Christopher Pike (Anson Mount) et son équipage explorent de nouveaux mondes dans l’USS Entreprise dans les années précédant le capitaine James T. Kirk finirait par faire la même chose. Paul Wesley joue une nouvelle incarnation de Kirk dans la série tandis que le casting de la série comprend également Ethan Peck comme Spock, Celia Rose Gooding comme Uhura et Rebecca Romijn comme numéro un. Jess Bush, Christina Chong, Melissa Navia, Babs Olusanmokun et Bruce Horak figurent également dans la distribution des personnages.

Nominée aux Oscars, Carol Kane peut être reconnue pour de nombreux rôles remontant à des décennies, ayant joué dans des films comme Après-midi de chien, Annie Salleet La princesse à marier. Ses crédits de films les plus récents incluent Les possessions d’Ava, Lumière fantômeet Les morts ne meurent pas. Kane a déjà remporté deux Emmy Awards pour son rôle dans la sitcom classique Taxi avec ses autres crédits mémorables sur petit écran, notamment Gotham, Incassable Kimmy Schmidtet Chasseurs.





De nombreux nouveaux contenus Star Trek arrivent

La première saison de De nouveaux mondes étranges a été créée sur Paramount + en mai avant de conclure sa série de 10 épisodes en juillet. L’équipe de Paramount+ était si confiante dans le succès de l’émission que De nouveaux mondes étranges a été renouvelé pour une deuxième saison avant la première de la saison 1. La deuxième saison devrait arriver en 2023, bien que la production de la saison 2 soit déjà terminée.

« Il y a quatre ans, nous nous sommes promis de grandir Star Trek dans quelque chose qu’il n’avait jamais été auparavant, et grâce au travail incroyablement dur accompli par nos nombreux showrunners, scénaristes et réalisateurs talentueux, ainsi qu’au soutien extraordinaire de CBS Studios et Paramount +, nous tenons parole », Star Trek l’architecte franchisé Alex Kurtzman a déclaré quand De nouveaux mondes étranges a été renouvelé avec Découverte et la série animée Ponts inférieurs. « Maintenant, nos spectacles actuels sont préparés pour l’avenir alors que nous travaillons à construire Les randonnées prochaine phase de programmation pour les années à venir.

Star Trek : d’étranges nouveaux mondes n’a pas encore de date de première pour la saison 2, mais vous pouvez regarder la saison 1 sur Paramount +, ainsi que de nombreuses autres exclusivités Star Trek contenu.