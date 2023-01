Carol Burnett sera honorée par NBC avec une émission spéciale de 2 heures à l’occasion de son 90e anniversaire

Légende de la comédie Carol Burnet sera honorée d’une nouvelle émission spéciale pour son 90e anniversaire. Deadline rapporte que le spécial, surnommé Carol Burnett : 90 ans de rire + d’amour, doit être diffusé sur NBC à l’occasion de son 90e anniversaire. Si vous n’aviez pas cette date mémorisée, ce serait le mercredi 26 avril. Le spécial sera également disponible en streaming à partir du lendemain sur Peacock.





« Je suis tellement excité que NBC a décidé de m’organiser une fête d’anniversaire et a invité tous mes amis les plus proches », a déclaré Burnett dans un communiqué s’adressant à la spéciale, qui met en vedette de nombreux amis et contemporains de la télévision. « Je ne peux pas J’attends de revenir sur tant de moments merveilleux tout au long de ma carrière, je me sens tellement chanceux de partager cette nuit avec tout le monde.

Certains des noms confirmés qui apparaîtront dans l’émission spéciale pour parler de Burnett sont Aileen Quinn, Amy Poehler, Bill Hader, Bob Mackie, Cher, Ellen DeGeneres, Julie Andrews, Kristin Wiig, Laura Dern, Lily Tomlin, Marisa Tomei, Sofia Vergara , Steve Carell, Susan Lucci, Tracee Ellis Ross et Vicki Lawrence.

L’annonce note également qu’il y aura des performances musicales en l’honneur de Burnett, et cela inclut de grands noms impliqués comme Billy Porter, Katy Perry, Bernadette Peters, Jane Lynch et Kristin Chenoweth. Il y aura également des moments forts de certains des « moments les plus drôles et les plus mémorables » de Burnett à différents moments de sa carrière. Cela inclura évidemment de nombreux moments de Le spectacle de Carol Burnettalors que nous pouvons nous attendre à voir ses autres travaux mentionnés, de ses performances sur Boradway à la vedette dans des films comme Les quatre saisons et Un mariage.





Carol Burnett est une légende

Dans une déclaration vantant davantage la spéciale, la vice-présidente exécutive de la télévision et du streaming de NBCUniversal, Jen Neal, a noté: «Il est difficile d’imaginer quelqu’un à la télévision plus aimé que Carol Burnett. Organiser cette merveilleuse fête d’anniversaire est clairement notre honneur, et nous avons hâte de partager l’amour que nous avons tous pour elle avec tous ses fans adorateurs.

Il va sans dire que c’est bien mérité. Burnett est l’une des personnalités les plus accomplies et les plus aimées de la télévision, ayant remporté de nombreux Emmys et autres récompenses au cours de sa carrière. Elle continue également d’agir à l’occasion, faisant du travail de voix off pour Histoire de jouets 4 et apparaissant dans le film 2020 Tous ensemble maintenant. L’année dernière, Burnett est également apparu dans la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul dans un rôle plus dramatique avec un grand succès. Les fans veulent également qu’elle serve d’hôte de Saturday Night Live avec Burnett toujours aussi fort.

Carol Burnett : 90 ans de rire + d’amour sera diffusé sur NBC le mercredi 26 avril à 20 h HE / PT. Vous pouvez diffuser la spéciale à partir du 27 avril sur Peacock.