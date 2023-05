Carol Burnett se souvient comment elle a décroché son rôle clé dans Better Call Saul

Bien qu’elle soit surtout connue pour faire rire les gens en tant qu’icône de la comédie, Carol Burnet a pris un rôle beaucoup plus dramatique lorsqu’elle a rejoint Tu ferais mieux d’appeler Saul pour sa sixième et dernière saison. Bien qu’elle n’entre pas dans la série avant ses quatre derniers épisodes, Burnett a joué un rôle central en tant que Marion, la mère de Jeff le chauffeur de taxi (Don Harvey et Pat Healy). Le personnage joue un grand rôle dans la séquence d’événements menant à la finale de la série avec le destin ultime de Saul Goodman.





Pour sa part, Burnett était simplement heureuse d’être impliquée dans la série de quelque manière que ce soit. S’adressant à Variety, la femme de 90 ans a rappelé comment elle avait décroché le rôle en premier lieu, expliquant comment elle s’était liée d’amitié avec le co-créateur Vince Gilligan. Comme quelqu’un qui aimait les deux Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul, Burnett a fait savoir à Gilligan qu’elle aimerait avoir un rôle dans le spin-off, même si c’était pour une très brève apparition. De là, Gilligan et le Tu ferais mieux d’appeler Saul L’équipe créative a trouvé le moyen idéal d’amener Burnett dans l’histoire.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Comme Burnett l’explique :

« J’étais un grand fan de Breaking Bad et je connaissais Vince Gilligan, c’est un pote et un ami. Quand ils ont commencé Better Call Saul, je suis devenu accro à ça. Nous étions en train de dîner un soir et il a dit, ‘tu sais, peut-être que je t’écrirai quelque chose pour Saul.’ J’ai dit, je m’en fiche si c’est une phrase. Je serai là. Parce que j’adore leur écriture. J’ai passé deux mois et demi au Nouveau-Mexique à faire ça et c’était juste un délice.





Better Call Saul fait appel à Carol Burnett pour un rôle pivot

Jim O’Heir/Facebook

Casting Burnett comme Marion était clairement le bon choix, étant donné à quel point les critiques et les téléspectateurs l’ont appréciée dans le rôle. Il est même possible que Burnett obtienne une nomination aux Emmy pour le rôle d’invité, car AMC a soumis à la fois Burnett et Rhea Seehorn (Kim Wexler) pour Emmy. Ils sont tous les deux potentiellement en lice pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique. Si l’un ou l’autre devait gagner, ce pourrait être la première victoire d’Emmy pour Tu ferais mieux d’appeler Saulqui a remporté 46 nominations dans le passé mais n’a pas encore décroché l’or Emmy.

Pour son statut d’icône de la comédie, Burnett a également récemment été honorée avec son propre spécial télévisé pour son 90e anniversaire. Il a été diffusé en avril sur NBC et a été doublé Carol Burnett : 90 ans de rire + d’amour. Gilligan figurait également au programme, en personne en l’honneur de son ami Burnett. Tu ferais mieux d’appeler Saul La star Bob Odenkirk était également présente et a raconté une blague sur Gilligan voulant faire tuer le personnage de Burnett dans la série, mais il a refusé.

« Carol, j’étais prêt à risquer ma carrière et à ne plus jamais travailler dans cette ville », a plaisanté Odenkirk. « Parce que je ne voulais pas que les petits enfants qui regardaient notre émission – et j’espère que beaucoup d’entre eux l’ont fait – me voient dans la rue et disent: » Maman, c’est l’homme qui a tué Carol Burnett. » C’est tout ce que je voulais dire. Que je suis ton véritable ami et que Vince ne l’est pas.

Odenkirk a ajouté: « Et encore une chose, Vince et moi, et tout le monde dans notre émission, nous pensons que vous êtes le meilleur. »

Vous pouvez diffuser les six saisons de Tu ferais mieux d’appeler Saul sur Netflix.