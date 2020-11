Carnival Row Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et qui reviendra?

Il s’agit d’un arrangement de télévision web de rêve américain. La série est entièrement consacrée aux animaux légendaires. Un enquêteur individuel restaure avec un lutin dans un monde fantastique victorien, dans lequel la ville subit une série de meurtres et découvre des créatures insondables. La série tourne autour de la gestion des meurtres, de l’organisation de l’adoration et de la concrétisation de l’harmonie inconfortable.

Date de sortie

La première saison de Carnival Row est sortie en août 2019. Bien que la saison 2 de Carnival Row soit fermée à cause de cette pandémie, il ne leur restait plus que deux semaines de tournage.

Ils ont réussi à remporter le reste de la saison 2 de Carnival Row en août 2020.

Bien qu’Amazon n’ait pas encore fait de confirmation officielle, les fans pensent que la prochaine saison sera disponible d’ici août 2021.

Jeter

La plupart des personnages principaux reviendront pour la saison. Certains des titres de la prochaine saison de Carnival Row sont:

Orlando Bloom en tant que Rycroft Philostrate

Arty Froushan comme Jonah Breakspear

David Gyasi comme Argus

Cara Delevingne comme Vignette Stonemoss

Tamzin Merchant comme Imogen

Caroline Ford comme Sophie Longerbane

Terrain

L’arrangement dépend du matériel du film «Un meurtre sur la ligne du jubilé» de Travis Beacham. Il n’y a pas eu de prévisualisation de la saison 2. Nous ne pouvons que continuer à spéculer sur l’arrangement des actes à la saison prochaine à partir de la dernière scène. Nous avons regardé Jonah et Sophie façonner un partenariat; il y a donc une probabilité que cette saison soit Fae contraire à eux. Faisons grossir nos dents aux fins remarquables qu’elles attirent pour les amoureux de la saison suivante. Ce sera sans aucun doute un mélange de précipitation, d’opinion, de clé et aussi d’amour.

Permettez-nous de faire une pause et d’observer les énigmes épineuses pour terminer avec la saison suivante en streaming!

Qui reviendra?

Peut-il y avoir n’importe quel Carnival Row sans Vignette et Rycroft? Cara Delevingne et Orlando Bloom reviendront en tant que fée Vignette Stonemoss et Cockney Detective Rycroft Philostrate, respectivement.

Bloom a également taquiné que la construction du monde se développerait et s’améliorerait beaucoup la saison prochaine.

D’autres acteurs comme David Gyasi, Karla Crome, Indira Varma, Jared Harris et Tamzin Merchant vont également revenir pour Carnival Row Saison 2. Il faut noter qu’aucune information n’est encore à confirmer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂