Carnival Row Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et bande-annonce

Sans aucun doute, Orlando Bloom est lié à l’utilisation d’une base de fans colossale. Orlando est célèbre pour ses personnages fluctuants. De plus, dans peu de temps, il y aura une saison suivante pour Carnival Row. De plus, si vous êtes un aficionado d’Orlando Bloom, vous l’avez peut-être regardé dans Le Seigneur des Anneaux et Les Pirates des Caraïbes. Voici donc tout ce dont vous avez besoin pour considérer la nouvelle saison prête à l’emploi de Carnival Row.

Date de sortie

Puisqu’il n’y a absolument aucune demande officielle d’Amazon Prime Studios, nous pourrions ne pas voir Carnival Row Saison 2 sous peu. Néanmoins, certains rapports recommandent que le tournage ne soit terminé qu’un mois auparavant. En supposant en outre que c’est le cas, à ce stade, la création sera terminée en novembre ou décembre. De plus, si tout va bien, Carnival Row Saison 2 livrera quelque part en 2021.

Bande annonce

Jusqu’à présent, aucune bande-annonce n’a été livrée pour la saison 2 de Carnival Row. Quoi qu’il en soit, nous attendons la bande-annonce pour la saison suivante vers le début du mois de novembre. Jusqu’à ce stade, restez à l’écoute avec nous pour obtenir d’autres mises à jour sur Carnival Row Saison 2.

Récit

Carnival Row série centrée sur un détective et une fée qui corrige une affaire sérieuse dans un monde de rêve. Beaucoup de choses ont changé à la fin de leur première saison. Un angle politique apparaîtra même dans la saison prochaine, mais sinon, il ne sera pas similaire aux situations du monde réel, par le fondateur Travis Beacham. La saison à venir sera pleine de magie et de nouveautés.

Jeter

Voici les acteurs de la prochaine saison de cette série fantastique:

Orlando Bloom en tant que Rycroft Philostrate

Cara Delevingne comme Vignette Stonemoss

Karla Crome comme Tourmaline

David Gyasi comme Agreus

Jared Harris comme Absalom Breakspear

Indira Varma comme Piety Breakspear

Tamzin Merchant comme Imogen Spurnrose

Il y a aussi des chances que nous puissions observer un camée de Katy Perry.

