Carnival Row : découvrez les premières images de la dernière saison sur Prime Video

Carnaval Row revient sur Prime Video pour sa deuxième et dernière saison sur le service de streaming. La série, mettant en vedette Orlando Bloom, suit un détective humain et une fée qui ravivent une affaire dangereuse dans un monde fantastique victorien, où la paix précaire de la ville s’effondre lorsqu’une série de meurtres révèle un monstre inimaginable. Le spectacle a été créé pour la première fois en 2019, prenant trois longues années pour revenir pour une autre sortie. Les deux protagonistes, Cara Delevigne et Orlando Bloom, reprendront respectivement leurs rôles de Vignette Stonemoss et Rycroft Philostrate.





Prime Video a publié un synopsis officiel pour Carnaval Row saison 2, qui se lit comme suit:

« Dans un monde fantastique où les humains et les créatures s’affrontent, la deuxième saison de Carnival Row reprend avec l’ancien inspecteur Rycroft Philostrate alias Philo (Orlando Bloom) enquêtant sur une série de meurtres horribles attisant les tensions sociales. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) et Black Raven complotent pour se venger de l’oppression injuste infligée par les dirigeants humains de The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) et Sophie Longerbane (Caroline Ford). Tourmaline Larou (Karla Crome) hérite de pouvoirs surnaturels qui menacent son destin et l’avenir de The Row. Et, après avoir échappé à The Burgue et à son frère vengeur Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) et son partenaire Agreus Astrayon (David Gyasi) rencontrent une nouvelle société radicale qui bouleverse leurs plans. Avec les humains et les faes divisés et la liberté en jeu, chaque héros devra faire face à des dilemmes impossibles et à des tests déterminants pour l’âme dans la conclusion épique de Carnival Row. »

La première série d’images publiées à partir de la saison à venir peut être trouvée ci-dessous.

Carnaval Row Arrive sur Prime Video début 2023

Bien que le retour de Carnaval Row est en préparation depuis longtemps, la série très attendue arrivera enfin très bientôt. La série devrait revenir sur Prime Video au début de l’année prochaine, avec une première prévue pour le 17 février 2023. Les deux premiers épisodes feront leurs débuts ensemble, suivis de versements hebdomadaires tous les vendredis jusqu’à la finale de la série le 17 mars, qui comprendra deux épisodes une fois. de nouveau.

Carnaval Row la saison 2 semble inclure la plupart des acteurs principaux de la première saison, avec Delevigne (Villes de papier) et Bloom (Le le Seigneur des Anneaux) aux côtés de Tamzin Merchant (Les Tudors), David Gyasi (Atlas des nuages), Simon McBurney (Tinker Tailor Soldat Espion), Karla Crome (Inadaptés), Andrew Gover (Miroir noir), Caroline Ford (Il était une fois) et Jamie Harris (Le prestige). Carnaval Row est une coproduction entre Amazon Studios et Legendary Television, avec Erik Oleson en tant que showrunner et producteur exécutif.

Regardez Prime Video le 17 février de l’année prochaine pour la dernière saison de Carnaval Row. De plus, vous pouvez regarder la bande-annonce de la saison 2 ci-dessous.