Carnage sera plus puissant dans la suite de Venom que dans les bandes dessinées

Eddie Brock et Venin ils auront la surprise de leur vie quand le tueur en série Cletus Kasady rejoindre le symbiote extraterrestre Carnage et déchaîner son goût pour le massacre aveugle. Les Protecteur mortel il devra recourir à ses dernières ressources pour vaincre un méchant qui le surpasse à tous égards. Comment Venom arrêtera-t-il Carnage ?







« Carnage Il est celui que les fans attendaient et il fait enfin ses débuts sur grand écran. Il est l’ultime adversaire de Venin, plus fort et plus violent à tous égards. Ça n’aide pas que le tueur en série Cletus Kasady être l’hôte de Carnage, transformant sa vision du monde maniaque en quelque chose d’incroyablement sinistre. Dans les bandes dessinées, Carnage est la ramification de Venin, ce qui rend le conflit entre les deux beaucoup plus grand « , le producteur a assuré Avi Arad.

Le carnage sera imparable !

Le directeur Andy Serkis avait des mots élogieux pour Woody harrelson et son portrait du méchant : « Woody est exceptionnel dans tout ce qu’il fait. Cletus est tordu, manipulateur et endommagé comme personne d’autre, mais dans la performance de Woody, on ne peut s’empêcher de l’aimer. Cela le met sur une corde raide : un enfant à la fois, un tueur noir à la fois. la suivante, une vraie vulnérabilité sous tout ça. «

Woody Harrelson dans Venom 2. Photo : IMDb.



Le superviseur VFX du film a confirmé que cette version de Carnage Il sera plus puissant que celui des comics : « C’est comme combattre une créature faite de fil de fer barbelé et comme un buisson d’épines : c’est tellement féroce, armé, puissant et dangereux. Même s’il ne vous gifle qu’avec un tentacule, il est tout couvert de lames et de pointes, vous partez . pour le frapper et il vous détruira. «

L’expert en effets visuels a poursuivi en décrivant : « L’une des idées que nous avions pour Carnage Il s’agissait pour lui d’évoluer tout au long du film et de grandir au niveau de ses propres armes. Au fur et à mesure qu’il devient plus puissant, il déploie plus d’armes et sa forme humaine devient de moins en moins apparente. Vous pouvez faire pousser une lance à partir de votre colonne vertébrale, puis la retirer et l’utiliser comme un javelot. Il peut faire pousser d’autres armes et les éjecter comme des projectiles. ».

Venom : qu’il y ait Carnage fait partie de L’univers Spider-Man de Sony et ils jouent dedans Tom Hardy comme Eddie Brock, Woody Harrelson comme Cletus Kasady, Michelle Williams comme Anne Weying et Naomie Harris comme Shriek. Le film est réalisé par Andy Serkis et il sortira en salles la prochaine 30 septembre.