Carnage révélé dans Venom 2 Funko Pop! Fuite de jouet?

Venin Le méchant, Carnage, vient peut-être d’être révélé via un Funko Pop! conception. On a l’impression d’attendre depuis toujours un regard officiel sur la suite de la bande dessinée à venir, Venin 2, et bien que ce soit loin de là, nous prendrons ce que nous pouvons obtenir maintenant. L’image nous donne une bonne idée de ce à quoi le méchant symbiotique pourrait ressembler dans le film, la conception générale adhérant très étroitement à la représentation de la bande dessinée du supervillain.

Présentant la même version déformée de Spider-Man’s masque comme Venom, la conception de Carnage maintient le costume rouge et noir et le sourire géant aux dents pointues que les fans du célèbre méchant Marvel ont hâte de voir se réaliser en action réelle.

Sorti en 2018, le premier Venin a présenté au public le journaliste de croisade de Tom Hardy, Eddie Brock, alors qu’il essayait de démolir Carlton, le PDG de la société louche Life Foundation. Tout en enquêtant sur des expériences douteuses et des essais humains illégaux, Brock est involontairement fusionné avec un extraterrestre symbiotique aux capacités mortelles. Les deux partagent un lien particulier, mais au cours du film, cela devient une bromance inter-espèces inspirante qui fournit la plupart des meilleurs moments du film.

La suite à venir, Venom: Que le carnage soit, trouvera le Brock et son copain extraterrestre affronter un nouveau méchant sous la forme du criminel meurtrier Cletus Kasady, qui obtient son propre symbiote, et ensemble ils deviendront le méchant supervillain Carnage. Venom: Que le carnage soit est sur le point de ramener Woody Harrelson en tant que personnage, qui est apparu dans un Venin scène post-crédits, mais avec un peu de chance cette fois sans la perruque ridicule.

Les fans attendent toujours un aperçu de quelque chose d’officiel du film, comme une bande-annonce, le réalisateur Andy Serkis discutant récemment du projet sans rien dire sur le moment. « Je suis super excité par [the movie]. Encore une fois, ce n’est pas quelque chose dont je peux particulièrement parler en ce moment parce que nous le gardons pour quand tout le monde peut aller en profiter au cinéma « , a déclaré Serkis. » Je ne veux pas le faire exploser ou en parler trop avant. puis, mais j’ai eu une balle en train de travailler sur ce film. Ça a été génial. [It’s] un autre groupe d’acteurs brillants, et il est dirigé par un autre homme passionné de SAS, Tom Hardy [Laughs]. J’espère que vous ne vous sentirez pas déçu. Ce fut un réel plaisir de travailler dessus … Je pense que c’est la question qu’on me pose plus qu’autre chose: «Quand sortira la bande-annonce de Venom? [Laughs] »

Alors que le premier Venin a été malmené par les critiques, il a eu un impact énorme au box-office, devenant le septième film le plus rentable de 2018, prenant plus de 856 millions de dollars dans le monde. Avec l’ajout d’Andy Serkis derrière la caméra et de Woody Harrelson en tant que méchant préféré des fans, Carnage, Venom: Que le carnage soit a beaucoup de potentiel et, espérons-le, vaudra la peine des retards et des repoussements. Venom: Que le carnage soit met en vedette Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock / Venom aux côtés de Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott et Naomie Harris. La suite devrait sortir aux États-Unis le 25 juin 2021, après avoir été retardée d’une date de sortie initiale d’octobre 2020 en raison de la situation mondiale actuelle et partagera désormais une date de sortie avec la suite de l’action. F9. Cela nous vient de funkonorm.

