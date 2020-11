Carmelo Anthony signera à nouveau avec Portland Trail Blazers: rapport

Carmelo Anthony serait en train de signer à nouveau avec les Portland Trail Blazers.

Carmelo Anthony serait en train de finaliser un accord pour revenir aux Portland Trail Blazers, selon Shams Charania de l’Athletic. Malgré les rumeurs qui circulent, il semble qu’Anthony ne reviendra pas aux New York Knicks. Piscine / « Anthony a voulu faire preuve de loyauté envers les Trail Blazers, qui lui ont donné l’occasion de revenir en NBA la saison dernière », a tweeté Charania. « Il comprend à quoi s’attendre à Portland, où il jouera un rôle clé sur un candidat potentiel. » Charania n’a pas précisé les spécificités du contrat. Anthony a parlé de son appréciation pour l’équipe plus tôt cette année, disant au podcast Pull-Up que la ville l’avait aidé de plus de manières que le basket-ball: « Je pense que la plus grande partie de cela était que je devais avoir raison mentalement, je devais avoir raison émotionnellement et spirituellement. Ce que je dis toujours aux gens maintenant, c’est que Portland est arrivé à un moment charnière de ma vie et de ma carrière. J’avais besoin de Portland à ce moment-là. moment précis, ce que je cherchais aussi loin que sur le court et en dehors du terrain. J’en avais besoin, j’avais besoin de la sérénité d’être à Portland, j’ai besoin d’espace, j’avais besoin de ce temps moi pour me comprendre à la fin de la journée et pour avoir raison de mon esprit et me concentrer sur mon corps et émotionnellement. J’avais vraiment besoin de Portland. « La saison NBA 2021 débutera en décembre. [Via]