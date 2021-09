Carmel : le lien entre le meurtre de María Marta García Belsunce et River-Boca

in

Netflix

María Marta García Belsunce a été assassinée le 27 octobre 2002, le même jour où River-Boca s’est réuni au Monumental avec la victoire Xeneize. Le lien entre le crime et le superclassique.

Séries© NetflixCarmel

La mini-série de Netflix, Carmel, explore les différentes alternatives autour du crime du vice-président de « Enfants disparus Argentine« , Maria Marta García Belsunce. Le meurtre du sociologue a été l’une des affaires policières qui a fait le plus de bruit en Argentine. Le contexte de l’événement, qui s’est déroulé dans un pays, et était dirigé par une famille dont on ne pouvait soupçonner des conflits au départ, a attiré l’attention de toute la société.

La première personne visée pour le crime était le mari de María Marta : Julio Carrascosa. C’est là que se produit le lien avec le classique le plus important du monde du football. Le suspect a dit avoir vu Rivière-Boca au moment du meurtre de sa femme chez son beau-frère. La production de Netflix Il utilise des images du match à plusieurs reprises. Surtout de la DT de Bouche, Oscar Tabárez, célébrant les deux objectifs de Marcelo « violoncelle » Maigrir donner la victoire à Xeneize par deux buts contre l’un des fleuve.

L’affaire qui a secoué tout le pays

La rareté du cas est qu’au départ un accident domestique était suspecté. L’hypothèse était que María Marta revenait d’un match de tennis suspendu et avait fait une glissade dans la salle de bain où elle s’est retrouvée. La vérité est que la famille a découvert sur les lieux du crime ce qu’ils appelaient « pituto« , qui était en fait une balle. Il a également été établi que la blessure à la tête de la victime avait été refermée avec de la colle cyanoacrylate.

La série couvre les événements survenus dans le pays de Pilar avec la conduite de journalistes Rolando Barbano et Pablo Duggan en même temps, les déclarations des écrivains sont présentées Guillermo Martínez et Claudia Piñeiro, qui analysent l’impact des événements.

Il a finalement été établi, un mois et demi après les faits, que María Marta avait été tuée de cinq balles dans la tête. Il y avait différentes pistes d’enquête : un braquage raté, le lien avec le cartel de la drogue Júarez et une bagarre avec Carlos Carrascosa. Outre le veuf, le procureur de l’affaire soupçonnait un voisin du Carmel : Nicolas Pachelo. La Cour suprême de la province de Buenos Aires a acquitté Carrascosa après 7 ans et demi de prison.

+ Le souvenir sportif du jour tragique avec les formations River et Boca :

FLEUVE: Ange Comizzo; Ariel Garcé, Celso Ayala, Martín Demichelis, Ricardo Rojas ; Leonardo Astrada (Guillermo Pereyra), Lucho González (Esteban Fuertes), Víctor Zapata, Andrés D’Alessandro; Alejandro Domínguez et Fernando Cavenaghi (Nelson Cuevas).

BOUCHE: Roberto Abbondanzieri ; Hugo Ibarra, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso, Clemente Rodríguez ; Raúl Cascini, Sebastián Battaglia, Diego Crosa; Tevez (Héctor Bracamonte), Guillermo Barros Schelotto (Gustavo Pinto) et Delgado.

Le classique aura un nouveau chapitre cette date

Ce week-end, les plus grands clubs argentins se croiseront à nouveau dans le Stade Monumental, avec 50% de la capacité en raison de la crise causée par COVID-19. Les deux équipes se battent pour obtenir le Tournoi de première division argentine, où le Millionnaire fait office d’escorte pour le pointeur de Talleres, et le Xeneize est en sixième position du tableau général.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂