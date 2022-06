Carlos Torres arrive à Welcome to Eden : cela pourrait être son personnage

Netflix

Netflix a confirmé qu’après La reine du fluxCarlos Torres est la première incorporation à bienvenue à l’éden 2. Mais quel personnage jouera-t-il ? On vous dit !

© @carlos1torres1Carlos Torres arrive à Welcome to Eden

La deuxième saison de bienvenue à l’éden c’est un fait. Il y a quelques jours, Netflix confirmait que la série, après avoir été l’une des plus réussies avec sa première édition, était renouvelée pour de nouveaux épisodes. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas quand le tournage commencera, s’il est déjà tourné et, encore moins, sur une éventuelle date de sortie. Mais, savoir qu’il reviendra a déjà rendu les fans plus qu’heureux.

De même, chose qui a beaucoup ravi les téléspectateurs de bienvenue à l’éden est de savoir que pour la deuxième saison, il y aura de nouveaux ajouts. Bien que, à vrai dire, le premier nouveau membre de la série ait été une surprise pour tout le monde. Eh bien, il s’agit de Carlos Torres, l’acteur qui a donné vie à Charly Flow dans La reine du flux et qui reviendra sur Netflix pour cette série.

Même ainsi, il convient de noter qu’à l’heure actuelle, on ne sait pas grand-chose sur le personnage qu’il incarnera. Carlos Torres dans bienvenue à l’éden, mais plusieurs théories ont déjà émergé. Parmi eux se trouve celui pourrait faire un retour triomphal en tant que Charly Flow apparaissant dans Eden comme un grand artiste pour donner un spectacle à la nouvelle génération.

Cependant, de Netflix, ils ont également laissé entendre que le personnage de Carlos Torres pourrait avoir une relation avec Afrilux, qui est joué par Belinda. Mais depuis spoilers, nous avons trouvé une nouvelle théorie. Il y a quelques jours, le même acteur a posté une photo sur son compte Instagram dans laquelle il révélait apparemment ce qui l’attendait.

« Seulement moi! Bonjour», a écrit Torres à côté d’une photo de lui dans laquelle il donne une interview. Cependant, ce n’était pas ce qui a surpris, mais le commentaire qui est venu à cette photo. Il a été Maravilla Alonso, qui joue Saúl dans Welcome to Eden, qui a commenté : «Quelle belle chatte de petit frère” sur la photo de Torres. A tel point qu’avec cela, il a ouvert les portes à de nouvelles spéculations.

Ce sera Charles Torres n’arrive pas comme Charly Flow à bienvenue à l’éden, mais en tant que frère d’un des personnages ? Ce n’est rien de plus qu’une théorie qui n’a pas été confirmée et que, pour savoir définitivement quel sera son personnage, il faudra attendre l’arrivée de la nouvelle saison de la série, qui aura probablement lieu en début d’année prochaine.

