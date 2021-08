Carlos Santana et Rob Thomas se réunissent 22 ans plus tard avec « Move »

Courrèges Homme Sport

André Courrèges fonda sa propre maison de création, par un beau jour de 1961. Trois ans plus tard, le créateur élabora sa première collection de Haute Couture pour les femmes. Il se fit remarquer pour sa mode futuriste et minimaliste. Puis, Courrèges révolutionna le vestiaire féminin en élaborant des vestes plus courtes, des robes plus marquées au niveau de la taille, des chaussures plates, et surtout, la minijupe ! La femme est donc restée au cœur de ses activités tout au long de son existence. Les hommes, quant à eux, étaeint plus en retrait. Néanmoins, depuis 2014, l'entrepreneur Frédéric Torloting a décidé de donner un second souffle à Courrèges. Il s'est donc attaché plus précisément à la masculinité de l'enseigne et c'est ainsi que deux nouveaux parfums pour hommes ont vu le jour. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir plus en détail la version Courrèges Homme Sport. L'histoire des hommes et de Courrèges : La maison Courrèges a toujours été caractérisée par sa mode masculine. Pourtant, elle avait déjà essayé de s'orienter vers les hommes, dans les années 70. En effet, André Courrèges confectionna une première collection masculine, en 1973. Rapidement, dès 1977, cet assortiment de vêtements fut associé à un parfum nommé FH77. André Courrèges expliquait : « J’avais une idée précise : je voulais une eau de toilette à porter avec joie, avec un parfum original, fort et très masculin, chaud et enveloppant. Je l’ai appelé FH 77, F comme Formule, H comme Homme, et 77 comme l’année de sa naissance ou deux fois 7, un chiffre qui porte bonheur ». Pourtant, il se recentra rapidement sur la féminité et les collections masculines de Courrèges finirent par disparaître. En parallèle, la marque Courrèges a toujours été associée à de nombreux événements sportifs. Elle dût notamment créer les vêtements officiels des jeux olympiques de Munich, en 1972. Aujourd'hui, c'est toute son histoire qui semble resurgir à travers ce parfum. En effet, depuis 2014, Courrèges remet à l'honneur son secteur masculin, notamment grâce à l'entrepreneur Frédéric Torloting. « Nous avons voulu élargir notre spectre tout en respectant l'héritage visuel de la marque », affirme-t-il. De même, en complément de sa ligne de vêtements, Courrèges nous propose désormais deux nouveaux parfums dont fait partie Courrèges Homme Sport. Le nouveau parfum masculin Courrèges Homme Sport : Courrèges Homme Sport se dévoile dans un flacon imposant, épuré et masculin. Sa bouteille forme un carré de verre épais, laissant tout de même traverser la lumière. Ainsi, malgré son harmonie, ce contenant est tout en opposition. Sa transparence lui donne un côté très fragile et serein. Pourtant, l'épaisseur de son verre et sa stature imposante présagent d'une masculinité très affirmée. Son nom, quant à lui, s'affiche sur l'un de ses côtés, dans des lettres capitales de couleur grise. Ainsi, Courrèges Homme Sport adopte un look particulièrement urbain et moderne. Sa senteur est à l'image de son...