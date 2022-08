Carlos ou William ? : qui est le prochain dans la lignée d’Elizabeth II

Avoir à parler d’une monarchie au 21e siècle semble impensable, mais la réalité est qu’ils continuent d’exister en Europe et l’un des plus puissants au monde est les Britanniques. La maison royale britannique est, il y a 70 ans, commandé par Isabelle IIqui est devenue la reine la plus ancienne du monde, dépassant même La reine victoriaqui est surtout connue dans l’histoire pour être la grand-mère du vieux continent.

A tel point que, bien qu’en Angleterre ils aient un grand respect et une grande dévotion pour Isabelle IIbeaucoup se demandent déjà ce qui se passera lorsque le Reine mourir ou au moins abdiquer le trône. La vérité est que la monarque a déjà 96 ans et que son règne devait durer au moins 80 ans. Mais, Sa Majesté a surpris tout le monde et est toujours aux commandes du Windsor. Cependant, il convient de noter que de nombreux experts de la monarchie disent maintenant que son abdication serait plus proche que jamais.

D’après ce qui s’est passé, surtout après la mort du prince consort, Philippe d’Édimbourg, Isabel II serait déjà très fatiguée d’exécuter la commande. Autrement dit, selon certains médias spécialisés, il pourrait quitter le trône l’année prochaine. A partir de là, différentes hypothèses ont été émises sur la avenir de la couronne britannique et, le principal, est qui sera son successeur dans la lignée du trône.

+ Qui devrait succéder à Elizabeth II après son abdication ou sa mort :

Ce n’est un secret pour personne que les monarchies sont gouvernées par succession et non par vote populaire. C’est-à-dire que ceux qui montent sur le trône sont tous membres de la même famille, donc après Isabelle II Un nouveau membre des Windsors arrivera. Bien que beaucoup se demandent exactement comment se passe l’ordre d’héritage du trône maintenant que princes william et harry ils ont des enfants.

Eh bien, après Isabelle II le premier en ligne est le Prince Charles de Galles, qui est le fils aîné de la reine. De leur côté, les frères du prince sont totalement écartés, car il a des enfants. A tel point que le second des futurs héritiers est Prince William, duc de Cambridge. Après lui, en troisième place, est son premier fils, prince george de cambridge.

En quatrième position se trouve Charlotte de Cambridge, la deuxième fille de William et en cinquième place se trouve le petit prince Louis de Cambridge, le fils cadet de William. Et juste derrière lui se trouve le duc de Sussex, le prince Harry, qui est suivi, à la septième place, par son fils aîné Master Archie Mountbatten-Windsor et à la huitième place par Miss Lilibet Mountbatten-Windsor, sa deuxième fille.

Autrement dit, en termes plus simples, l’ordre est le suivant : Charles de Galles, le prince William, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Harry, duc de Sussex et leurs deux fils : Archie et Lilibet. Cependant, la vérité est que ces derniers mois, il a été dit que l’ordre de la ligne de succession pourrait être modifié. En effet, Charles de Galles a déjà 73 ans et, pour de nombreux Britanniques, n’est plus apte à régner.

Pour la même raison, beaucoup souhaitent qu’il prenne directement la relève Prince Williamqui pourrait amener les jeunes à la maison royale. Même ainsi, la réalité est que jamais dans l’histoire ils n’ont sauté un héritier au trône, ce qui indique que Carlos prendra également sa place dans la couronne, mais son règne ne durera probablement pas entièrement. C’est plus, l’une des grandes probabilités est qu’il soit contraint d’abdiquer avant l’heure pour laisser l’héritage à son fils et ainsi commencer une nouvelle ère.

