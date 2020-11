Carla Gugino imaginée comme Catwoman dans le Fan Art DCEU de Zack Snyder

Les fans sont ravis que The Snyder Cut remplisse leurs globes oculaires avec le plaisir du super-héros Zack Snyder, et ces mêmes globes oculaires ont commencé à dériver lourdement pour entrevoir la version alternative du DCEU qui se serait produite si la vision de Snyder avait continué. Une idée de casting qui est récemment apparue est celle de Gardiens et Sin City étoile Carla Gugino, que Snyder a déclaré qu’il aurait aimé voir devenir Catwoman en face de Ben Affleck Homme chauve-souris, et maintenant, l’artiste ApexForm a donné vie à cette idée.

“@carlagugino en tant que Catwoman. Zack Snyder voulait que la star des gardiens lui mette les griffes du DCEU alors j’ai dû la mettre dans le costume. C’est dommage que nous n’ayons jamais vu ça. Je pense qu’elle a le potentiel d’être la meilleure Catwoman. Et pouvoir voir leur mariage, leur divorce et comment cela affecte Bruce aurait été quelque chose de nouveau et de cool à voir. “

Mettre Gugino dans un costume de Catwoman qui adhère très étroitement au matériel source de la bande dessinée, il est clair de voir pourquoi Zack Snyder voulait la lancer. Le réalisateur est récemment apparu sur un livestream pour une interview vidéo, dans laquelle il a même révélé quelques détails sur la façon dont Catwoman de Gugino aurait été présentée. “Je dirais probablement la Catwoman de Carla [is perfect]», dit-il.« Il faudrait dire, il y a un flash-back à il y a dix ans, où ils étaient une chose. Et puis il a dû l’arrêter, je ne sais pas ce qui s’est passé, ou il a dû la laisser partir, et ça l’a modifié. Et maintenant, qui sait ce qu’elle fait maintenant, elle dirige une sorte d’antiquités internationales ou quelque chose comme ça, et il a besoin de prendre sa retraite, et ils se retrouvent. Ouais, je pense que Carla est – ouais, elle est bonne. “

Bien que nous ne voyions peut-être jamais les plans de Snyder pour Catwoman, au cours des derniers mois, le cinéaste a révélé que La coupe Snyder fera plusieurs changements substantiels par rapport à ce que le public a vu dans le réalisateur Joss Whedon Ligue de justice. Le film devrait présenter Joe Manganiello reprenant le rôle de Deathstroke, l’arrivée de Ray Porter en tant que suzerain cosmique tyrannique Darkseid, beaucoup plus de l’histoire tragique de Cyborg, Harry Lennix se révélant comme Martian Manhunter, et même le retour de Jared Leto comme le Joker, qui aura un nouveau look «fatigué de la route».

Le studio a déployé beaucoup d’efforts et de capitaux pour permettre à Snyder de enfin réaliser sa vision, avec des reprises qui coûteraient environ 70 millions de dollars. Alors que les reprises n’ajouteraient apparemment qu’environ 5 minutes de séquences, Snyder a également divulgué la quantité de séquences invisibles du film en disant: “N’oubliez pas non plus qu’il s’agit probablement de deux heures et demie solides. dans ce film, j’imagine. Quelque chose comme ça! Ça va être amusant pour tout le monde d’en faire l’expérience pour la première fois. ” Au moins, nous savons maintenant que l’attente en vaudra la peine.

La coupe Snyder sera initialement publié sur HBO Max sous la forme d’une mini-série en quatre parties, avant d’être suivie par une version qui combine les épisodes dans une épopée de film de quatre heures. La coupe Snyder devrait sortir du début à la mi-2021 sur HBO Max.

Quant à Catwoman, le personnage apparaîtra sur grand écran en 2022 dans le réalisateur Matt Reeves ‘ Le Batman, avec Zoë Kravitz pour dépeindre le supervillain de DC en face de Robert Pattinson comme le Croisé Caped. Cela nous vient d’ApexForm.

Sujets: Catwoman, Batman