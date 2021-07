Carla Gugino de Spy Kid dit qu’elle était « 10 ans trop jeune » pour jouer la maman

« Je pense que cela m’a fait un peu mal parce que les gens pensaient que j’étais plus âgé que moi pendant un certain temps. »

Carla Gugino a révélé qu’elle pensait qu’elle avait « au moins 10 ans trop jeune » pour jouer la maman dans le Espionner les enfants films.

Quiconque a grandi dans les années 2000 sait que le cinéma a culminé avec le Espionner les enfants la franchise. Les films racontent l’histoire d’une famille d’espions et ils sont aussi divertissants aujourd’hui qu’ils l’étaient à leur sortie il y a 20 ans. Sans oublier qu’ils ont été parfaitement moulés. Personne ne pouvait mieux jouer la famille Cortez qu’Alexa Vega, Daryl Sabara, Antonio Banderas et Carla Gugino.

Cependant, ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est à quel point Carla Gugino était jeune lorsqu’elle a joué Ingrid Cortez dans le film original.

Quel âge avait Carla Gugino dans Spy Kids ?

S’adressant à Variety à propos du rôle en l’honneur du 20e anniversaire, Carla a expliqué : « Ce qui est particulièrement étrange dans le Espionner les enfants tout ça, c’est que j’étais si jeune quand je l’ai fait. J’avais au moins dix ans trop jeune pour le rôle parce que j’étais censé avoir été un espion pendant dix ans, puis j’ai eu deux enfants qui avaient maintenant 10 et 12 ans. J’avais 28 ans. »

En comparaison, Antonio Banderas avait 40 ans lorsqu’il a joué le père, Gregorio Cortez, dans le premier film, il y avait donc un écart d’âge de 12 ans entre eux. Si leurs personnages avaient cet âge dans le film, Gregorio aurait eu 28 ans et Ingrid aurait eu 16 ans lorsqu’ils ont eu leur premier enfant, Carmen.

Carla a poursuivi : « Mais Robert [Rodriguez, the director’ kind of said, ‘My mom had ten kids and if we play this right, no one will ever question it.’ I think it only hurt me a little because people did think I was older than I was for a period of time. »

Carla went on to say: « But I would never have given up that experience. It was such an extraordinary time. It was just this little tiny movie we made alone in Austin and it became a phenomenon that continues. »

As to whether there will ever be a fifth Spy Kids movie, Carla said: « You know, I think Robert has moved on. I actually just saw him recently and we always want to collaborate. I think he did four of them and that was sort of right. »

Carla’s comments conflict with recent reports that Spy Kids is set to be reimagined and rebooted for the big screen, with original writer and director Robert Rodriguez on board. As it stands, nothing official has been announced.

