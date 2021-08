Carl Weathers confirme le tournage du Mandalorian 3 pour septembre

Fans de Le Mandalorien ils ne pouvaient pas cacher leur inquiétude. Le début du tournage de la série a été retardé à plusieurs reprises et l’alternative que les caméras ne soient allumées que l’année prochaine a même été évoquée. Calmer! Giancarlo Espósito avait déjà donné des indices sur le début de cette production de Disney+ et maintenant un autre protagoniste confirme la nouvelle.

Il s’agit de Carl Météo, qui dans la fiction intergalactique personnifie Greef karga. L’interprète a dit ce que tous les adeptes de l’émission voulaient entendre : septembre sera le mois où débutera le tournage de l’émission. Plus de données ? L’acteur qui a donné vie à Credo d’Apollon dans la saga Rocheux il agira également en tant que directeur dans les nouveaux versements.

Le Mandalorien reviendra avec tout « La Force » !







« Maintenant, nous allons commencer une nouvelle saison de Le Mandalorien, Le mois prochain. Je serai à nouveau devant la caméra et je dirigerai aussi « , étaient les mots que Weathers a choisis pour confirmer ce que chaque fan de Guerres des étoiles voulait entendre. Il ne pouvait en être autrement, le spectacle qui raconte l’histoire de Mando et Grogu est devenu l’une des séries préférées des fans de la franchise.

Weathers a fait ses débuts dans les coulisses de l’épisode 12 de Le Mandalorien titré « Le siège », l’un des épisodes les plus bourrés d’action de la série et la dernière fois que nous avons vu Greef karga. L’acteur expérimenté n’avait pas peur du défi et son travail était si bon que les producteurs lui renouvelleront leur confiance.

La troisième fournée d’épisodes de ce programme suscite quelques doutes chez les adeptes de l’émission. Que va-t-il se passer avec Grogu? La dernière fois que nous avons vu le petit garçon avec qui il est parti Luke Skywalker développer vos compétences avec La force. Oui Face à la dune? Il faudra voir comment ils résolvent leur disparition après la polémique avec Gina Carano qui s’est soldée par le limogeage de l’actrice.

