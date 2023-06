Carl de Up revient pour vous faire pleurer dans la bande-annonce du nouveau court métrage Pixar

Cela fait 14 ans que Pixar nous a laissé en larmes avec l’histoire de Carl dans En hautl’un des films les plus tristes du studio ainsi que l’une des aventures les plus colorées et farfelues de toute son histoire.





Maintenant, Carl reviendra à l’écran pour conquérir à nouveau le public, mais avec l’un des courts métrages classiques de Pixar intitulé Carl’s Date, qui a sorti sa première bande-annonce annonçant ses débuts avec Élémentaire release, le prochain film du studio à sortir sur grand écran :

Dans le film de 2009, Carl est un vieil homme grincheux qui refuse de quitter sa maison, celle où il a vécu la majeure partie de sa vie et où sa femme est décédée des années auparavant. Mais la maison est maintenant au milieu de la ville, entourée de dizaines de bâtiments et de nouvelles constructions.

Une entreprise cherche à construire juste là et ils lui proposent de lui acheter la maison, ce que Carl refuse mais ils parviennent à obtenir un ordre d’expulsion. Incapable d’éviter d’être expulsé, Carl décide d’attacher des milliers de ballons à sa maison pour pouvoir s’envoler et se rendre en Amérique du Sud, ce qu’il rêvait de faire avec sa femme.

Cependant, lorsqu’il part, il découvre que Russell, un boy-scout qui est toujours apparu chez lui, a accidentellement fini par voyager avec lui et ils finissent par vivre ensemble une aventure incroyable et inattendue qui changera leur vie à jamais. Surtout celui de Carl.

Dans ce nouveau chapitre de la vie de Carl, après son merveilleux voyage et sa redécouverte du sens de la vie, il est prêt à donner une autre chance à l’amour et aura son premier rendez-vous depuis la mort de sa femme.

Heureusement, le court métrage présente la voix de l’acteur original derrière Carl, Ed Asner qui est malheureusement décédé en 2021 mais a réussi à enregistrer avant lui. A l’origine, le court métrage devait faire partie de la Les jours de Dug collection qui suit les aventures du fidèle compagnon et adorable chien de Carl, mais finalement le studio a décidé d’attendre et de porter l’histoire sur grand écran avec Élémentaire.

De son côté, le long métrage à venir met en vedette Leah Lewis, Mamoudou Athie, Catherine O’Hara, Wendy McLendon-Covey, Ronnie Del Carmen et Matthew Yang King. Le film est réalisé par Peter Sohn, qui travaille depuis longtemps avec Pixar en tant que réalisateur, animateur et même en tant qu’acteur dans d’autres projets tels que Le bon dinosaure, Les incroyables, Ratatouille, Année-lumièreet Histoire de jouet parmi beaucoup d’autres.

Voici le synopsis officiel et la bande-annonce de Élémentaire:

« Le film voyage aux côtés d’un couple improbable, Ember et Wade, dans une ville où les habitants du feu, de l’eau, de la terre et de l’air vivent ensemble. La fougueuse jeune femme et le mec au rythme effréné sont sur le point de découvrir quelque chose d’élémentaire : tout ce qu’ils ont en fait en commun.

Élémentaire fait ses débuts en salles le 23 juin.