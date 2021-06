Carl Chery et Sydney Lopes discutent de la maison de Spotify pour les femmes dans le hip-hop — Spotify

Le nouvel âge d’or du hip-hop est arrivé, et il est dirigé par des femmes. Il y a sans doute plus de stars féminines du rap maintenant que jamais dans l’histoire du hip-hop, et ces femmes, y compris Ville Filles, Cardi B, et Megan Te Étalon— ont influencé les slogans et les slogans qui font maintenant partie du langage culturel vernaculaire. Pourtant, la majorité des listes de lecture hip-hop de Spotify ont encore une audience majoritairement masculine.

En 2019, Spotify a lancé une nouvelle playlist, Me sentir moi-même pour commencer à égaliser les barrières à l’entrée pour les rappeuses. La liste de lecture est depuis devenue la deuxième liste de lecture hip-hop à la croissance la plus rapide sur Spotify avec plus de 1,7 million de followers. Et à partir d’aujourd’hui, nous lançons une campagne à grande échelle pour transformer la liste de lecture d’innovante à vraiment percutante.

Carl cerise, le directeur créatif de Spotify, responsable d’Urban, a développé l’idée de la playlist il y a quelques années et a formé une équipe passionnée pour aider à en faire une réalité. Un membre est Sydney Lopes, responsable des partenariats hip-hop et R&B, artistes et labels chez Spotify. Nous avons réuni le duo pour discuter de la campagne, de l’importance de mettre en lumière les rappeuses et de la suite de la playlist.

Sydney Lopes : Pouvez-vous expliquer l’essence de Feelin’ Myself ? Comment est née la playlist ?

Carl Chery: L’essence de Feelin’ Myself est la confiance, l’avantage et une haute estime de soi. Si vous regardez les chansons qui ont été playlistées sur Feelin’ Myself au cours de la dernière année et demie, il y a quelques chansons qui incarnent vraiment la playlist. Je pense à Erica Banques, « Buss It » ou « Meilleur ami » de Saweetie ou encore « WAP » par Cardi B et Megan Te Étalon. Ils respirent la confiance, l’estime de soi et la sensualité.

La liste de lecture a été créée parce qu’il existe un préjugé sexiste dans l’ensemble de l’industrie en ce qui concerne les femmes. Il s’agissait d’une tentative d’uniformiser les règles du jeu. « Que pouvons-nous faire pour créer un espace où les femmes peuvent s’épanouir ? » La première étape a vraiment été de contacter mes collègues féminines pour voir ce qu’elles pensaient de la création d’un espace réservé aux femmes. La réponse était de créer un espace où les femmes peuvent s’épanouir, puis de passer à d’autres listes de lecture.

Sydney : Ce n’est pas la première fois que nous voyons des femmes dans le hip hop, mais c’est la première fois qu’il semble y avoir une plateforme et une playlist dédiées pour elles. Qu’est-ce qui fait que c’est le bon moment pour ça, et quelle serait l’ambiance de la playlist si cette playlist avait été créée il y a 20 ans, pour les rappeurs qui étaient de la partie ?

Carl : Wow. Eh bien, il y a 20 ans, je pense que cela aurait été un peu plus divisé en termes d’esthétique de la playlist. Ce n’aurait pas été toutes les femmes qui sont de la lignée de P’tit’ Kim. il y aurait eu Lauryn colline, Da Gosse— il y aurait eu un peu plus de diversité il y a 20 ans. Mais en ce moment, le trap est le son dominant. Ce n’est pas seulement spécifique aux femmes – il y a toujours une esthétique dominante dans le hip-hop – même autour RapCaviar. Ils veulent entendre Saweetie, ils veulent entendre Chat Doja, ils veulent entendre Cardi.

Mais aussi, depuis le moment où nous avons eu l’idée de la playlist, jusqu’à son lancement, jusqu’à maintenant, le terrain est complètement différent. Lorsque nous avons eu l’idée pour la première fois, nous aurions eu du mal à trouver des artistes pour remplir la liste de lecture. Nous aurions probablement ajouté quelques artistes masculins avec de grandes bases de fans féminines, juste pour compléter et nous assurer qu’il y avait assez de musique. Je ne pense pas que Doja Cat ait eu un moment pour le moment. Je ne pense pas que Meg était ce qu’elle était encore. Mais au moment où il a été lancé, il y en avait assez, et maintenant, un an et demi plus tard, il y a beaucoup plus d’activités comme ça. Le timing n’aurait pas pu être plus parfait.

Sydney : Dans notre équipe, nous parlons constamment de tous les différents sous-genres du hip-hop, mais nous pensons toujours aux hommes, non ? On parle de paroliers, on parle de West Coast contre East Coast, Down South, trap ; nous ne pensons jamais vraiment à la façon dont cela s’applique aux femmes. Alors que de plus en plus de rappeuses entrent dans le paysage, je suis curieuse de savoir comment nous allons commencer à penser aux sous-genres et comment ils s’appliquent aux femmes.

Aviez-vous une vision précise de la manière dont vous vouliez que cette campagne se déroule ? Quelle a été votre réflexion sur l’énergie que vous vouliez apporter à la campagne ?

Carl : Feelin’ Myself est la deuxième liste de lecture hip-hop la plus importante et la deuxième à la croissance la plus rapide sur Spotify. Je savais que c’était quelque chose qui devait être commercialisé. Ainsi, une partie de l’idée ou de l’objectif était de faire en sorte que la liste de lecture devienne une telle destination pour les femmes dans le hip-hop que certaines de ces femmes migreraient ensuite vers d’autres listes de lecture et, espérons-le, changeraient le public et, à leur tour, aideraient à améliorer les performances de chansons de femmes sur beaucoup de ces listes de lecture. Nous commençons la campagne en mettant en vedette des femmes sur toutes nos reprises hip-hop, et elles y resteront le reste du mois de juin.

C’était en grande partie plus collaboratif – j’avais plein d’idées – mais je dois rendre hommage à l’équipe, il était important d’avoir une équipe féminine complète derrière cela. Le réalisateur, Jillian Iscaro; artiste identité visuelle Laci Jordan; la société de production Spang TV ; et une partie du merch, conçu par Divin Individuel, tout cela a été créé par des femmes.

Sydney : Nous voyons même des chanteuses et des paroliers sur la playlist. Tu as SZA, Yung Baby Tate, des chanteurs talentueux aussi. Il y a un large éventail de ce qui pourrait être sur cette liste de lecture et une partie de cette marque.

Et donc, en tant que première grande poussée du côté marketing pour cette liste de lecture, non seulement nous allons nous assurer que l’éditorial est pris en charge de manière significative sur la plate-forme, mais nous aurons quelques publicités sociales mettant en vedette Coi Leray et Iamdoechii, qui sont des artistes en plein essor en ce moment qui ont eu un impact énorme en très peu de temps. Carl, pouvez-vous expliquer la raison du choix de ces deux artistes et de leur énergie dans cette campagne ?

Carl : Coi Leray est sans doute le rappeur le plus sexy qui se trouve être une femme en ce moment. Nous avons parlé de diversité plus tôt, son style est différent. Je déteste faire des comparaisons parce que je pense que c’est injuste, mais elle me rappelle une femme Playboi Carti, un peu. Elle est intrépide. Et Iamdoechii est différente parce qu’elle est un peu moins connue, mais c’est l’un des premiers exemples d’une femme qui a été mise en playlist tôt Feelin’ Myself, et sa chanson décolle et est sur le point de devenir potentiellement un hit. Elle est unique. Elle a la dualité.

Sydney : Exact, et ce n’est vraiment que le début, juste la première fois que nous ferons quelque chose de cette nature. Et notre espoir est de ramener cela à la vie d’une manière ou d’une autre lorsque la pandémie sera terminée. Notre émission RapCaviar Live qui mettait en vedette toutes les femmes a été l’une des émissions RapCaviar Live les plus réussies que nous ayons jamais eues. Nous espérons pouvoir faire quelque chose de similaire. Voyez-vous Feelin’ Myself avoir un impact sur la culture comme RapCaviar l’a fait ?

Carl : Cent pour cent. Cela se produit déjà plus que nous ne le savons. La campagne ne concerne pas seulement Feelin’ Myself, c’est une campagne célébrant les femmes dans le hip-hop et le moment qu’elles vivent. Sydney, selon vous, que doit-il se passer pour faire tomber les barrières à l’entrée ?

Sydney : Une partie est le dialogue. Une grande partie est à l’écoute, pour les gardiens. Il n’y a pas assez de femmes qui sont considérées comme les gardiennes. Il s’agit de fournir des opportunités. Il s’agit de prendre un risque sur des choses qui n’ont jamais été faites auparavant, d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant, et de le faire d’une manière qui n’est pas performative. Nous devons être beaucoup plus collaboratifs, nous devons écouter les femmes et les laisser faire ce qui n’a jamais été fait.

Peu importe ce que vous ressentez, il n’y a pas de meilleur moment pour diffuser les femmes du hip-hop. Vérifier Me sentir moi-même au dessous de.