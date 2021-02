Caritas et le Vatican demandent un vaccin pour tout le monde

Caritas International et le Vatican ont demandé aujourd’hui aux Nations Unies (ONU) une distribution équitable des vaccins et de convoquer une réunion du Conseil de sécurité pour « aborder la question de l’accès aux vaccins en tant que problème de sécurité mondiale ».

L’information a été donnée dimanche 7 par Vatican News et l’agence Ecclesia.

Dans une déclaration commune, le préfet du Dicastère du Vatican pour le service pour le développement humain intégral et le président de Caritas International appellent au droit à la vaccination pour tous dans cette pandémie, en particulier les plus défavorisés.

Les cardinaux Luis Antonio Tagle – président de Caritas International, et Peter Turkson – préfet du département du Vatican, appellent le Conseil de sécurité de l’ONU à convoquer une réunion extraordinaire.

L’appel adressé aux Nations Unies et à la communauté internationale propose que la dette des pays pauvres soit revue et investie dans les infrastructures de santé publique, et affirme la nécessité de protéger ceux qui sont «les plus exposés au virus».

«Les pauvres, les minorités, les réfugiés, les marginalisés sont les plus exposés au virus. Prendre soin d’eux est une priorité morale, car les abandonner met en danger la communauté mondiale. Notre bien-être collectif dépend de la façon dont nous nous soucions de ce dernier », explique un communiqué envoyé à Agência Ecclesia.

Le document dit également que « dans le monde interconnecté, les vaccins doivent être mis à disposition de manière équitable », avec un appel aux politiciens pour « regarder au-delà des intérêts de leurs nations et groupes politiques ».

« Aborder la question des vaccins dans la perspective d’une stratégie nationale étroite peut conduire à un échec moral pour répondre aux besoins des plus vulnérables dans le monde », souligne le texte.

Les représentants suggèrent également l’implication des «acteurs locaux» dans la lutte contre la pandémie, en particulier les organisations liées à l’Église catholique qui «disposent des structures de base et des contacts nécessaires avec les personnes les plus vulnérables, telles que les migrants, les déplacés internes et les marginalisés». .

La pandémie de covid-19 a causé au moins 2 285 334 décès, résultant de plus de 104,8 millions de cas d’infection dans le monde, selon un bilan réalisé par l’agence française AFP.

La maladie est transmise par le nouveau coronavirus, détecté fin décembre 2019, à Wuhan, une ville du centre de la Chine.