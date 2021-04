Carey Mulligan rejoint Adam Sandler dans le drame « Spaceman »

Suite à sa récente nomination aux prochains Oscars, Carey Mulligan a été signée pour l’un des projets de films suivants sur le service de streaming Netflix. Il s’agit du drame de science-fiction « Spaceman », qui a déjà été annoncé qu’il mettra en vedette l’acteur et comédien Adam Sandler.

Selon un récent rapport de Deadline, Mulligan a rejoint un projet de film dirigé par Johan Renck, connu pour son travail de réalisateur sur la célèbre mini-série HBO «Chernobyl», avec un scénario écrit par Colby Day., Connu pour son travailler sur le film indépendant « Storefront ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Flash » a enfin commencé le tournage

Sandler et Mulligan seront les protagonistes d’un film qui adaptera « The Spaceman of Bohemia », un roman publié en 2017 par l’écrivain polonais Jaroslav Kalfar dans lequel un homme qui aspire à échapper à son passé accepte une mission solitaire dans l’espace qui mènera lui à des millions de kilomètres de la terre.

Le personnage d’Adam Sandler sera envoyé vers un étrange nuage de poussière spatiale à proximité de Vénus, qu’aucune des nations du monde ne veut envoyer son peuple enquêter accompagné d’une voix mystérieuse appartenant à une ancienne créature trouvée à l’intérieur de votre navire. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Cruella » aura sa propre adaptation au Manga

Le rapport indique que Carey Mulligan jouera la femme de l’astronaute, qui sera montrée à travers divers flashbacks et souvenirs du personnage. Actuellement, Mulligan est l’un des candidats préférés au concours des Oscars dans la catégorie «Meilleure actrice».

L’éloge critique de Mulligan est dû pour sa performance dans « Promising Young Woman », le premier film de la scénariste et productrice Emerald Fennell. Le film a reçu des nominations dans les catégories « Meilleur film », « Meilleur réalisateur », « Meilleur scénario original » et « Meilleur montage ».